Estónsky minister: Zachovať tok ruského plynu je škodlivé, hroziť Ukrajine neakceptovateľné

Pred niekoľkými dňami slovenská vláda a premiér Robert Fico vyhlásili, že ak Ukrajina zastaví od 1. januára 2025 tok plynu do SR, tá zváži recipročné zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu.

Šéf estónskeho rezortu diplomacie označil za škodlivé všetky snahy o zachovanie toku ruského plynu do Európskej únie a, naopak, hrozby voči Ukrajine považuje za neakceptovateľné. „Nie je žiadnym tajomstvom, že vývoz energií je hlavným zdrojom príjmov Ruska, ktorý mu umožňuje pokračovať v brutálnej agresívnej vojne voči Ukrajine,“ povedal Tsahkna.

Pripomenul, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer troma rokmi sa Estónsko a ďalšie podobne zmýšľajúce krajiny zameriavajú na zníženie ekonomickej kapacity Ruska viesť túto vojnu, a to vrátane zavedenia sankcií či stanovenia cenových limitov na ropu. Za jediný správny postup označil pokračovanie v tejto ceste a snahu o ešte rozhodnejšie odstavenie Ruska od zdroja príjmov.

Estónsky minister ďalej zdôraznil, že krajiny Európskej únie sa dohodli na tom, že najneskôr do roku 2027 ukončia dovoz ruských fosílnych palív. „Snahy maďarskej a slovenskej vlády o pokračovanie toku ruského plynu do EÚ nie sú v súlade s týmto (vytýčeným) cieľom, pretože by len predĺžili energetickú závislosť od Ruska,“ povedal.

Dodal, že Európska komisia potvrdila, že prerušenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu neovplyvní energetickú bezpečnosť EÚ ani jej členských štátov. „Oslobodenie sa od závislosti od ruskej energie je vo vlastnom záujme každej krajiny, keďže Rusko už v minulosti využívalo vývoz energie ako zbraň. Nikto by nemal považovať Rusko za spoľahlivého partnera,“ povedal Tsahkna.

Skutočnú povahu Ruska podľa jeho slov ilustruje napríklad súčasná hrozba Moskvy, že od 1. januára zastaví dodávky plynu do Moldavska. TASR pripomína, že ruská štátna spoločnosť Gazprom uplynulú sobotu oznámila, že 1. januára 2025 zastaví vývoz zemného plynu do Moldavska z dôvodu jeho údajného nesplateného dlhu. Moldavsko podľa agentúry Reuters uznáva dlh voči Gazpromu iba vo výške 8,6 milióna dolárov, kým ruská strana tvrdí, že dlh Moldavska dosahuje až 709 miliónov dolárov.

Takéto ukončenie dodávok plynu by podľa Tsahknu predstavovalo hrozbu pre obyvateľov proruského separatistického regiónu Podnestersko, v ktorom je aj najväčšia elektráreň v Moldavsku, zásobujúca lacnou elektrinou aj časti krajiny pod kontrolou Kišiňova. Elektráreň je zásobovaná iba ruským plynom cez Ukrajinu, ktorá avizovala, že od 1. januára zastaví tranzit ruského plynu cez svoje územie, dodáva TASR.

Tsahkna zdôraznil, že vzhľadom na všetko uvedené je „hrozba Slovenska prerušiť túto zimu núdzové dodávky elektrickej energie na Ukrajinu absolútne neprijateľná“. Pripomenul, že Ukrajina už takmer tri roky bojuje nielen za svoju suverenitu, ale aj za bezpečnosť Európy a sveta. „V tejto situácii je jediným správnym postupom poskytnúť Ukrajine plnú podporu, a nie takýmito krokmi utrpenie Ukrajincov ešte zhoršovať,“ dodal.