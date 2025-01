Líder komunistov tvrdí, že kandiduje spolu s Lukašenkom, a potešilo by ho, keby majetok odporcov režimu zhabali pre viacdetné rodiny

Komunisti doteraz zakaždým podporili vo voľbách Lukašenka, až v tomto roku konečne predstavili vlastného kandidáta: 41-ročného Syrankova, ktorého si v máji 2024 zvolili za nového šéfa. Strana bleskurýchlo rozptýlila podozrenie, že ho považuje za reálneho uchádzača o funkciu hlavy štátu. Urobila to prostredníctvom tlačového vyhlásenia, ktorému chýba logika: „Nominácia kandidáta Komunistickej strany Bieloruska neznamená, že strana vyškrtáva zo svojho programu klauzulu o podpore Lukašenka. Sergej Syrankov ide do volieb nie namiesto prezidenta, ale spolu s ním."

Čo vlastne sleduje Syrankov svojou účasťou vo voľbách? „V kampani bude popularizovať idey bieloruského socializmu a požadovať ich ukotvenie v podobe štátnej ideológie Bieloruskej republiky," objasnila jeho strana. Je to poslanie ako stvorené pre neho, lebo keď bol podpredseda partaje, mal v agende ideologické záležitosti.

Syrankova spája s Lukašenkom nenávisť voči demokratickej opozícii. Dokonca sa zdá, že by proti jej predstaviteľom postupoval ešte tvrdšie. Ukázalo sa to, keď komentoval udelenie prezidentskej milosti politickým väzňom. Zdôraznil, že komunistická strana chápe postup Lukašenka, ale prikláňa sa k ostražitosti vo vzťahu k týmto odporcom režimu. „Naša strana je skeptická, čo sa týka kajúcnosti omilostených osôb. Existuje veľa faktov o tom, že ľudia odsúdení za extrémizmus, ktorí vyšli z väzenia, následne odcestovali do zahraničia a pripojili sa k extrémistickým organizáciám," citoval Syrankova server Točka.

Líder komunistov pokračoval, že potrestaní predstavitelia opozície sú politické mŕtvoly. Označil ich zároveň za bábky cudzích tajných služieb a za zradcov Bieloruska. „Mali by sme konfiškovať ich majetok a rozdať ho viacdetným rodinám," dodal Syrankov. S takýmto návrhom neprišli ani komunistickí pohlavári pred novembrom 1989 v niekdajšom Československu.

Keď si Syrankov vezme do ruky mikrofón, spravidla hovorí ako z učebnice komunistickej totality. Predviedol sa tak napríklad pred tromi mesiacmi, keď bolo v Minsku podujatie venované tridsiatim rokom existencie úradu bieloruského prezidenta. Rečnil o boji proti imperializmu a neokolonializmu. „Zachovali sme najlepšie sovietske tradície a za to, my komunisti a tí, ktorí sa nespreneverili ideálom sociálnej spravodlivosti a družby národov, ďakujeme prezidentovi Bieloruska Alexandrovi Lukašenkovi." Syrankov ešte podčiarkol, že vďaka Lukašenkovi nevládne v krajine oligarchia alebo zahraničný kapitál.

Pochopiteľne, že predseda komunistov sa nezmienil o neokolonializme svojho veľkého susedného štátu, ktorému Lukašenko vo februári 2022 umožnil vtrhnúť na Ukrajinu aj z bieloruského územia. Nevedno, či Syrankov považuje za skvelú sovietsku tradíciu aj štátom riadenú ekonomiku, čo v prevažnej miere stále platí o Bielorusku.

Pri pohľade na hospodárske ukazovatele však výrazne zaostáva za krajinami, s ktorými sa nachádzalo na rovnakej štartovacej čiare po zániku sovietskeho impériu s príchodom samostatných republík. Kým priemerná mesačná mzda Bielorusov dosahuje v prepočte okolo 830 eur, naopak, občania všetkých troch pobaltských republík, čiže Estónska, Litvy a Lotyška, zarábajú približne dvojnásobne viac. Samozrejme, že aj vďaka prílevu zahraničného kapitálu a členstvu v Európskej únii. Syrankov to však vidí opačne: „Poznáme vzťah prezidenta k liberálno-trhovým mechanizmom, ktoré zruinovali už nejednu krajinu."

Na jar 2022, keď už platili nové prísne sankcie Západu uvalené na Bielorusko po ruskej invázii na Ukrajinu, Syrankov tvrdil, že nepriateľské štáty chcú týmto spôsobom páchať genocídu na Bielorusoch. Hovoril, že imperialisti sa fakticky nijako nezmenili, iba sa snažia používať trochu civilizovanejšie nástroje. Postup Západu označil za fašizmus. Napriek tomu, že Bielorusku sa nikto nevyhráža použitím sily, Syrankov odkázal nepriateľom, že Bielorusov nikto nezlomí v ich túžbe žiť v mieri na svojom území. Dokonca naznačil, že západní lídri by sa mali posadiť na lavicu obžalovaných, ako to bolo v prípade nacistickými pohlavármi po skončení druhej svetovej vojny na Norimberskom procese: „História dá všetko na svoje miesto. Bol Norimberg, bude Minsk. A nikto nebude môcť uniknúť pred zodpovednosťou."

O ďalších myšlienkach Syrankova sa Bielorusi môžu dozvedieť počas nadchádzajúcich týždňov. S príchodom Nového roku sa začína takzvaná predvolebná agitácia, ako režim označuje kampaň pred voľbami. Kandidátov je päť. Lukašenko, Syrankov a spolu s ním ešte tri figúrky, ktoré sa chystajú imitovať férovú politickú súťaž.