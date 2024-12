Muž v Berlíne útočil na ľudí nožom, v obci Schwalmtal zaútočili pyrotechnikou na centrum pre utečencov

Niekoľko ľudí v utorok napadol a zranil muž s nožom vo štvrti Charlottenburg v západnom Berlíne, informuje nemecká polícia. Páchateľ útočil na ľudí na ulici a dve osoby hospitalizovali, píšu agentúry AP a DPA.

„Krátko pred 12.00 h privolali do… Charlottenburgu záchranné zložky, kde muž údajne zranil niekoľko ľudí, pravdepodobne nožom,“ oznámila nemecká polícia na sociálnej sieti X. Dodala, že vypočúva svedkov, a žiadne ďalšie podrobnosti zatiaľ neposkytla.

Noviny Berliner Zeitung uviedli, že na útočníka sa vrhlo viacero okoloidúcich a držali ho až do príchodu polície. Podľa nich neexistuje žiadny náznak, že by išlo o teroristický ú­tok.

Neznámi útočníci v západnom Nemecku v noci na utorok zaútočili zábavnou pyrotechnikou na ubytovacie centrum pre utečencov. Pri útoku sa nikto nezranil. Informovala o tom miestna polícia, píše agentúra DPA.

K incidentu došlo okolo 1.30 h SEČ v obci Schwalmtal v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Auto so štyrmi alebo piatimi ľuďmi vo veku 15 až 18 rokov prišlo do centra a podľa svedkov jeden z nich vystúpil, vošiel cez otvorené dvere do kuchyne, kde hodil ohňostroj do práčky a zničil ju.

Podozrivý sa následne vrátil do auta. Keď z centra odchádzali, zapálili dve ďalšie rakety a hodili ich smerom k budove. Motív zatiaľ známy nie je a nemecké orgány prípad vyšetrujú.

V ubytovacom centre pre utečencov v obci žije približne 100 ľudí.