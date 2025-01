"Vták sa zachytil do krídla, nemôžeme pristáť. Mám spísať závet?" pýtal sa cestujúci z havarovaného lietadla

Bolo presne deväť hodín ráno a Boeing 737–800 spoločnosti Jeju Air sa blížil k medzinárodnému letisku Muan v Južnej Kórei, keď jeden z ľudí čakajúcich v príletovej hale dostal znepokojujúcu správu prostredníctvom mobilnej aplikácie KakaoTalk.

„Vták sa zachytil do krídla, takže nemôžeme pristáť,“ oznámil mu podľa juhokórejskej spravodajskej agentúry News1 príbuzný z lietadla. „Čo? Kedy sa to stalo?“ reagoval muž na letisku. „Práve teraz. Mám spísať závet?“ odpovedal pasažier a už sa neozval.

O dve minúty neskôr (9.03 h) sa stroj bez vysunutého podvozku pokúsil pristáť, vo veľkej rýchlosti však zišiel z dráhy a ďalej sa šmýkal, až kým nenarazil do betónovej steny. Nasledoval výbuch a ničivý požiar.

Zo 181 ľudí na palube prežili len dvaja členovia posádky – 30-ročný muž a 20-ročná stevardka. Oboch rýchlo previezli do blízkej nemocnice, no neboli v ohrození života.

Podľa News1 nie je zatiaľ jasné, ako mohla zrážka s vtákmi zapríčiniť zlyhanie podvozku. O to viac, že agentúra našla svedka, ktorý tvrdí, že pri približovaní k letisku bol Boeing ešte v poriadku – a kolesá vpredu aj vzadu mal vysunuté. To by znamenalo, že podvozok ešte fungoval.

„Videl som, že všetky kolesá normálne klesli, keď sa pokúšal o prvé pristátie,“ uviedol 50-ročný svedok, ktorý v čase nešťastia chytal ryby na neďalekom jazere. Zároveň však potvrdil, že počul a videl aj to, ako sa lietadlo vzápätí zrazilo s vtákom.

V juhokórejských médiách sa objavila i fotografia stroja, na ktorej vidno, že ešte o 8.57 h, teda šesť minút pred haváriou, mal vysunutý celý podvozok.

Táto snímka aj rôzne svedectvá iba zamotávajú celý prípad a poskytujú priestor na dohady. Ako preto upozornilo juhokórejské ministerstvo dopravy, dôležité budú najmä zistenia z nájdenej čiernej skrinky.

Na letisko v Muane sa medzitým zniesla kritika zo zahraničia. Viaceré médiá i odborníci sa zhodli, že betónová stena na konci pristávacej dráhy, do ktorej Boeing narazil, na podobné plochy nepatria. Väčšina letísk také pevné konštrukcie v blízkosti pristávacej dráhy nebuduje.

Bývalý pilot Doug Moss pre denník Washington Post napríklad vyhlásil, že „hlavnou príčinou nehody je usporiadanie letiska“. „Videl som veľa nezvyčajných letísk, ale toto je najhoršie,“ zhodnotil.

„Konštrukcia letiska musí brať do úvahy aj možnosť, že osobné lietadlo opustí dráhu,“ vysvetlil. Havarovaný stroj podľa neho pristál na trupe s rýchlosťou vyše 200 kilometrov za hodinu a potom sa kĺzal dole k stene.

Experti pripomínajú, že objekty v blízkosti pristávacej dráhy by sa práve pre prípad kolízie mali stavať z krehkých materiálov. „Mali by sa ľahko zlomiť, ak do nich narazí lietadlo,“ upozornil pre BBC Chris Kingswood, pilot so 48-ročnými skúsenosťami. To, prečo bola prekážka v Muane z betónu, treba preto podľa neho preskúmať.

S podobnou kritikou prišiel aj redaktor časopisu Flight International Magazine David Learmount. Ako zdôraznil, samotné pristátie lietadla na trupe sa nemuselo skončiť tak tragicky, keby Boeing po náraze do steny nevybuchol.

Kórejské médiá medzitým zverejnili aj niektoré informácie o obetiach leteckej katastrofy. Najmladšia mala tri a najstaršia 80 rokov.

Medzi mŕtvymi boli aj mladomanželia, ktorí boli svoji len 16 dní a vracali sa z dovolenky v Thajsku, ako aj 50-ročná žena, ktorá šla do Bangkoku za odmenu – vyliečila sa totiž z rakoviny, a tak si chcela oddýchnuť…