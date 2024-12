ONLINE: Zelenskyj o roku 2025: Urobíme všetko, aby sme zastavili Rusko a ukončili vojnu

00:00 Ukrajina urobí v novom roku 2025 všetko, aby zastavila Rusko a ukončila vojnu, uviedol v utorok večer ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj. V novoročnom prejave okrem iného poďakoval za podporu zahraničným partnerom, a to aj za českú muničnú iniciatívu.

„Nech sa rok 2025 stane naším rokom, rokom Ukrajiny. Vieme, že mier nám nikto nedaruje. Ale urobíme všetko, aby sme zastavili Rusko a ukončili vojnu. To by si želal každý z nás,“ povedal Zelenskyj v prejave k národu, ktorý sa už 34 mesiacov bráni ruskej agresii.

Zelenskyj pripomenul, že tento rok v lete sa začali rozhovory o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, čo označil za historický výsledok, znamenajúci, že cesta do Európy je už nezvratná. Ukrajina sa stane členom EÚ a raz tiež bude v NATO. A tiež posilní jednotu Európy, ktorú by mali všetci rešpektovať – „aj Budapešť s Bratislavou“. Sami Maďari a Slováci ale podľa Zelenského stoja na strane Ukrajiny, „na strane pravdy“, a tú by mali priznať aj lídri oboch krajín.

Ukrajinský prezident tiež vyzval nebáť sa členstva svojej krajiny v európskych štruktúrach a zdôraznil, že európski lídri by mali urobiť všetko, aby do Európy nevtrhlo Rusko so svojimi „tankmi, raketami a zlom, ktoré určite ponesie ďalej, ak ich Ukrajina nezastaví“. Rusi, vychovaní prezidentom Vladimirom Putinom, sa totiž boja slobody, ktorú nepoznali. Aj preto je také dôležité podľa Zelenského podporovať všetky národy bojujúce za slobodu: tých, ktorí sa jej nechcú vzdať v Moldavsku, tých, ktorí bojujú v Tbilisi za budúcnosť Gruzínska. A raz podľa Zelenského príde aj deň, keď bude slobodné aj Bielorusko.