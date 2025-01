Rusko vymiera. Putin žiada ženy, aby rodili viac detí. Hovoriť o bezdetných rodinách zakázali

Ak chce byť Rusko svetovou veľmocou, potrebuje ľudí. Uvedomuje si to aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vytiahol do boja proti demografickej kríze. Pôrodnosť v Rusku dramaticky klesá, desaťtisíce mužov umierajú na fronte alebo zo strachu, aby nemuseli narukovať, ušli do cudziny. Krajina vymiera, a tak Kremeľ prijal riešenie - zakázal "propagáciu" bezdetného života a plánuje zriadiť nový úrad.

„Zachovanie ruského národa je našou najvyššou prioritou. Osud Ruska závisí od toho, koľko nás bude. Je to otázka národného významu,“ citoval Putina britský denník Metro.

Moskovský vládca už dlho pripomína, že správna ruská rodina by mala mať tri alebo viac detí. „Spomeňme si, že naše staré mamy a prababky mali často sedem, osem či ešte viac detí. Zachovajme a oživme túto krásnu tradíciu,“ vyzval už v roku 2023.

Boj za tradičné hodnoty

Aby sa počet obyvateľov neznižoval, pôrodnosť by mala dosahovať aspoň 2,1 dieťaťa na ženu. Podľa štatistického úradu Rosstat však v roku 2023 na jednu ruskú ženu pripadalo iba 1,41 dieťaťa a vlaňajšie údaje vychádzajú ešte horšie.

Do septembra minulého roka prišlo na svet asi 920-tisíc detí, čo je o 3,4 percenta menej ako v porovnateľnom období predošlého roka. Pôrodnosť v Rusku je tak na najhoršej úrovni za posledných 25 rokov.

Situáciu sťažuje i ruská agresia voči Ukrajine. Informácie o počte ruských strát sa síce líšia – podľa BBC v „špeciálnej vojenskej operácii“, ako konflikt eufemisticky nazýva Moskva, zahynulo viac ako 70-tisíc ruských vojakov, nezávislé portály Meduza a Mediazona dokonca hovoria, že len do júla 2024 ich padlo vyše 120-tisíc – v každom prípade však ide o veľmi vysoké straty.

Státisíce ďalších Rusov krajinu opustili zo strachu, aby ich neposlali bojovať, alebo na protest proti Putinovej politike. Nedostatok ľudí už cítiť aj na pracovnom trhu.

Odborníci odhadujú, že ak sa zlý demografický vývoj nepodarí zvrátiť, do roku 2050 môže počet obyvateľov zo súčasných 144 miliónov klesnúť len na 136 či 133 miliónov.

Foto: VK.COM ZLOJ IŽEVČANIN Cajldfri VK.COM ZLOJ IZEVCANIN Meme z ruskej sociálnej siete na tému dobrovoľnej bezdetnosti.

„Bez detí nebude ani krajiny,“ priznal podľa nemeckého portálu N-TV predseda štátnej dumy Viačeslav Volodin. Federálne zhromaždenie Ruskej federácie preto v novembri prijalo zákon proti „propagande dobrovoľného zrieknutia sa detí“.

Ako Volodin vysvetlil, cieľom je bojovať proti „ideológii bezdetnosti“, ktorá vraj vedie k úpadku tradičných hodnôt a vymieraniu populácie.

Ruská duma o podobnom návrhu rokovala už v roku 2022, no vtedy neprešiel. Zákon zakazuje akékoľvek vyzdvihovanie života bez detí. Trest by mal postihnúť každého, kto by na internete, v médiách, vo filmoch či v reklame povzbudzoval k tomu, aby ľudia nemali potomkov.

Osobe, ktorá to poruší, za to hrozí pokuta 400-tisíc rubľov (zhruba 3 600 eur) a firmám až päť miliónov rubľov (približne 44 470 eur).

Využite pracovné prestávky

Ako pripomenul ruský exilový portál Novaja Gazeta, zákon sformulovali tak nepresne, že ho možno zneužiť na trestanie rôznych vecí – nevynímajúc informovanie o antikoncepcii či poradenstvo o umelom prerušení tehotenstva.

Nehovoriac o ďalšom prenasledovaní sexuálnych menšín a komunity LGBTI+, ktorú ruský najvyšší súd už vlani označil za „extrémistickú organizáciu“.

Ľudskoprávni aktivisti namietajú, že nový zákon nedemokraticky zasahuje do súkromného života ruských občanov. „Štát určuje, ktorý sex je správny a ktorý nie. Stanovuje, kto má mať deti a koľko. Obyvateľom zakazuje, aby so svojím telom nakladali podľa vlastného uváženia,“ kriticky zhodnotila Novaja Gazeta.

Ďalšie kroky na zvýšenie pôrodnosti by mal prijať nový úrad, ktorý americký týždenník Newsweek posmešne nazval „ministerstvom sexu“. Jedným z opatrení by mali byť finančné prémie pre rodičky vo veku 18 až 23 rokov, prípadne vyššie dane pre bezdetných.

Nápady, akými sa pri tejto téme blysli ruskí politici, sú naozaj kuriózne, ak nie absurdné. Jevgenij Šestopalov, minister zdravotníctva Prímorského kraja, ruského regiónu na Ďalekom východe, napríklad v septembri minulého roka v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu pracujúcim radil, aby deti plodili aj v zamestnaní.

Foto: Kremlin.ru Putin studentky Šéf Kremľa Vladimir Putin so študentkami a študentmi na fóre Rusko - krajina možností v marci 2018.

„Byť veľmi zaneprázdnený v práci nie je opodstatnený dôvod, ale chabá výhovorka,“ vyhlásil. Keď mu reportérka oponovala, že sú ľudia, ktorí pracujú aj 12 či 14 hodín denne, a spýtala sa, kedy by sa mali venovať sexu, minister sa nedal vyviesť z rovnováhy. „Plodeniu detí sa môžete venovať počas prestávok, lebo život letí príliš rýchlo,“ odporučil.

Poslankyňa parlamentu Tatiana Butskajová zase podľa portálu Metro navrhla, aby k rodeniu detí motivovali už jednotlivé firmy.

„Každý zamestnávateľ by sa mal pozrieť na svoje pracovisko. Aká je pôrodnosť tu, vo vašom tíme? Máte tento rok ďalšie dieťa od každej ženy, ktorá ho môže porodiť?… Budeme to sledovať. Našou úlohou, samozrejme, je, aby sa to o rok zvýšilo,“ opísala svoj „rodičovský plán“.

Podpredsedníčka štátnej dumy Anna Kuznecovová ženy varovala, aby nezaháľali. „S rodením by ste mali začať už vo veku 19–20 rokov. Rodina potom štatisticky bude môcť mať tri, štyri alebo aj viac detí,“ vypočítala.

Ruský senátor Andrej Kutepov prišiel zase so „zlepšovákom“ pre maturantky. Ako upozornila Novaja Gazeta, do hodnotenia, ktoré sa prikladá k prihláške na vysokú školu, by sa okrem bodovania za rozličné olympiády a podobné aktivity malo pridať i desať bodov, ak dievčatá ešte pred prijímacími skúškami porodia dieťa.

V ktorej triede to majú stihnúť a ako pri tom majú zvládnuť maturitu, už politik neriešil…

Rodinám chýbajú peniaze

To, že pôrodnosť v Rusku klesá, má prirodzené dôvody. Menej detí sa začalo rodiť už v neistých 90. rokoch a s podobným vývojom demografie zápasia i ostatné európske krajiny vrátane Slovenska.

Rusko trápi tiež veľmi vysoká rozvodovosť, pomerne nízky očakávaný vek dožitia, rozšírený alkoholizmus, slabá životná úroveň či vojna na Ukrajine. To nie sú podmienky, aké by mladých motivovali zakladať si veľké rodiny.

Zlepšenie nepriniesli ani opatrenia, ktoré Kremeľ prijal v minulosti. Štátne orgány sa napríklad snažia čo najviac sťažiť informovanie i prístup k interrupciám, a Putin obnovil aj sovietske ocenenie Matka hrdinka z roku 1944, ktoré udeľuje ženám najmenej s desiatimi deťmi.

V roku 2007 zaviedol aj výhodné rodinné hypotéky, ale tie nedávno okresal, pretože potreboval peniaze na vedenie vojny.

Podľa štúdie Univerzity HSE v Moskve je to pritom práve finančná situácia, čo mladých Rusov odrádza od rozširovania rodiny. Až 45 percent opýtaných v prieskume totiž potvrdilo, že by si želali druhé dieťa, no nemajú dosť peňazí, aby sa oň postarali.