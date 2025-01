Ruský plyn prestal prúdiť do Podnesterska. Región hlási prerušené dodávky tepla a teplej vody, ľudia to pocítili okamžite

V moldavskom separatistickom regióne Podnesterska, kde žije približne 450-tisíc obyvateľov, sú prerušené dodávky tepla a teplej vody do domácností. Napísala to stredu agentúra Reuters, podľa ktorej k výpadku došlo po tom, čo Rusko prestalo dodávať plyn do strednej a východnej Európy cez Ukrajinu.