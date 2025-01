Gabčíkovo ako trpaslík. Čína postaví najväčšiu vodnú elektráreň na svete. Je to najdrahší projekt v dejinách ľudstva. Aké má riziká?

Odhaduje sa, že výstavba bude stáť v prepočte približne 132 miliárd eur. Nič drahšie sa doteraz v dejinách ľudstva nepostavilo. Rozpočet Slovenskej republiky počíta v tomto roku s výdavkami v objeme 34 miliárd eur, takže čínsky projekt je porovnateľný so zhruba s nákladmi nášho štátu počas štyroch rokov. „Priehrada, ktorá sa bude nachádzať v dolnom toku Yarlung Zangbo, by podľa odhadov mohla ročne vyrobiť 300 miliárd kilowatthodín elektriny," napísala agentúra Reuters. Keď tento údaj porovnáme s kapacitou elektrárne v Gabčíkove, čínsky obor v Tibete by mohol produkovať až 115-násobne viac elektrickej energie ako vodné dielo na Dunaji.

Yarlung Zangbo má celkovú dĺžku 1125 kilometrov. V jednej časti, ktorá má 50 kilometrov, dosahuje prevýšenie až 2000 metrov, čo ponúka obrovský potenciál pre využitie vodnej energie. Rieka preteká cez Tibetskú náhornú plošinu, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 4-tisíc až 5-tisíc metrov.

Doteraz najväčšia vodná elektráreň na svete je na čínskom území, takže Čína sa chystá prekonať vlastný svetový rekord. Volá sa Tri rokliny. Túto priehradu s elektrárňou stavali viac ako dve desaťročia, práce dokončili v roku 2006. Vyrába necelú tretinu elektriny, ako bude produkcia ešte väčšieho vodného diela.

Denník Washington Post poznamenal, že Číňania vybrali pre svoj plán roklinu v Himálajach, ktorá je v priemere trikrát hlbšia ako Veľký kaňon (Grand Canyon) v americkej Arizone. „Projekt je hlavným krokom v prechode štátu na zelenú a nízkouhlíkovú energiu," napísala agentúra Nová Čína a dodala aj kúsok komunistickej propagandy: „Prinesie pocit šťastia a bezpečia ľuďom všetkých etnických skupín v Tibete."

O tejto vete sa dajú vysloviť pochybnosti. Čína je totiž smutne známa necitlivým prístupom k životnému prostrediu, keď si zaumieni realizovať rôzne megaprojekty. V tomto prípade spolu s rizikom trvalého poškodenia ekosystému existuje aj obava zo zničenia tibetských historických pamiatok. A v neposlednom rade treba počítať s vysídlením miestnych obyvateľov podobne, ako sa to udialo pred výstavbou Troch roklín. Vtedy sa muselo opustiť svoje domovy až 1,4 milióna ľudí. „Čína nezverejnila podrobnosti o tom, kedy sa výstavba začne a skončí, ani o pravdepodobnom dopade projektu novej priehrady, vrátane počtu vysídlených ľudí alebo ekologických, environmentálnych a kultúrnych dopadov na to, čo Tibeťania považujú za jeden zo svojich najposvätnejších biodiverzných regiónov," upozornil server Radio Free Asia. Dodal, že dosahy budú určite výrazné: „Takmer istotne to ovplyvní podobu prúdenia vody a pôvodnú flóru a faunu."

O nadšení mnohých miestnych obyvateľov nemôže byť reč: „Začiatkom roku 2024 čínske úrady zadržali stovky Tibeťanov, ktorí protestovali proti ďalšej vodnej priehrade na tibetskom území. Skončilo sa to zatýkaním a bitím, pričom niektorí ľudia boli vážne zranení," pripomenula stanica BBC. Zásahy do krajiny budú nepochybne zásadné: „Správy naznačujú, že kolosálny rozvoj by si vyžadoval vyvŕtanie najmenej štyroch 20 km dlhých tunelov cez horu Namča Barva, ktoré by odklonili tok Yarlung Zangbo," poznamenala BBC.

Výstavbu budú pozorne sledovať India, ktorá má hranice s Čínou. Yarlung Zangbo tečie ďalej do Indie, takže ju veľmi zaujíma, čo čínski inžinieri pripravili. Jej vláda už vyjadrila obavy z možných zmien v miestnej ekológii a tiež z prípadných úprav trasy toku i samotného prietoku rieky.