Zo vzorného vojaka terorista. Spája niečo páchateľov z New Orleansu a Las Vegas?

Prvou témou nového roka sa stal v USA opäť terorizmus. V americkom New Orleanse najprv 42-ročný americký moslim autom vrazil do davu, kde zabil 15 ľudí a 33 ďalších zranil, a o pár hodín neskôr sa pred Trumpovým hotelom v Las Vegas vyhodil do vzduchu spolu s autom 37-ročný muž, čo si vyžiadalo sedem zranených. Úrady sa teraz snažia objasniť motív páchateľov, ale aj to, či prípady spolu nesúvisia.

Záchranári a policajti v centre New Orleansu na mieste, kde vodič v stredu s autom vrazil do davu ľudí.

Záchranári a policajti v centre New Orleansu na mieste, kde vodič v stredu s autom vrazil do davu ľudí.

K prvému útoku došlo v meste New Orleans, ktoré je obľúbeným turistickým cieľom. V jeho Francúzskej štvrti sa na Silvestra konalo viacero podujatí a práve sem – ku križovatke hlavných ulíc Canal a Bourbon Street zamieril asi o 3.15 h (okolo 10.15 h SEČ) aj Shamsud-Din Jabbar v prenajatom elektromobile, v pickupe Ford F-150 Lightning Elektro-Truck.

„Tento muž sa pokúšal zraziť toľko ľudí, koľko mohol,“ uviedla šéfka miestnej polície Anne Kirkpatricková. Páchateľovi pomohlo, že mesto v tom čase vymieňalo zábrany, ktoré tam inak stoja, aby sa vozidlá nedostali na pešiu zónu. Jabbar s pickupom vyšiel na obrubník, aby sa vyhol zaparkovanému policajnému autu, a potom sa s ním rozbehol priamo na chodcov v ulici.

Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinwára Video Zdroj: TV Pravda

„Ľudia začali utekať a schovávať sa pod stoly… Všetci boli v šoku,“ opísal pre televíziu BBC Whit Davis z Louisiany, ktorý vtedy sedel v bare. Ďalší svedok Jim Mowrer pre televíziu CBS povedal, že pickup sa rútil naozaj vysokou rýchlosťou.

„Boli sme v strede ulice, utekali sme na chodník a podarilo sa nám skryť vo vchode jednej budovy. Počuli sme výstrely a videli sme bežiacich policajtov,“ priblížil. Z úkrytu vyšli, až keď ustala streľba. Na ulici ležalo veľa zranených a niekoľko mŕtvych.

Čítajte viac Do davu ľudí v New Orleans vrazilo auto, zomrelo 10 ľudí. Útočník mal vo vozidle vlajku IS

Jabbarova šialená jazda sa skončila až po 280 metroch, keď vystúpil z auta a dostal sa do prestrelky s policajtmi. Dvoch z nich zranil, kým ho zabili. V jeho aute následne našli čiernu vlajku teroristickej organizácie Islamský štát.

Bývalý vojak

Zatiaľ čo polícia začala pátrať po totožnosti páchateľa a pozadí jeho teroristického činu, budúci prezident Donald Trump, ktorý do úradu nastúpi 20. januára, tragédiu hneď využil na kritiku migrantov.

„Keď som povedal, že zločinci, ktorí prichádzajú do našej krajiny, sú podstatne horší ako zločinci, ktorých tu máme, Demokrati a fake news médiá moje tvrdenie stále odmietali, ale ukázalo sa, že je to pravda,“ vyhlásil nový šéf Bieleho domu.

Bol to však on, kto sa mýlil. Už krátko nato totiž vysvitlo, že Jabbar je americký občan, rodák z Texasu. Štátna univerzita v Georgii potvrdila, že tam v rokoch 2015 až 2017 študoval odbor počítačové systémy a skončil s titulom bakalár.

Agentúra AFP našla i video na portáli YouTube (neskôr ho vymazali), kde sa chválil, že ako špecialista na informačné technológie slúžil v americkej armáde.

Šándor: Treba dať do poriadku krajiny, ktoré generujú nenávisť k západnému svetu Video Zdroj: TV Pravda

To, že bol vojak, potvrdila i FBI. Podľa ministerstva obrany Jabbar pre americkú armádu pracoval v rokoch 2007 až 2015 – najprv ako personalista, potom ako IT špecialista. Vojakom v zálohe bol až do roku 2020. Počas vojenskej služby strávil takmer rok v Afganistane a do civilu odišiel v hodnosti štábneho seržanta.

V článku, ktorý vyšiel v študentských novinách v roku 2015, sa priznal, že má po odchode z armády problém prispôsobiť sa normálnemu životu v spoločnosti. Do roku 2021 pôsobil ako realitný maklér, ale nedarilo sa mu. Podľa denníka New York Times bol dvakrát ženatý, pričom druhé manželstvo rozviedli v roku 2022. Z prvého vzťahu má dve dcéry vo veku 14 a 20 rokov.

Pri rozvode Jabbar prezradil, že má finančné ťažkosti. „Nemôžem si dovoliť platiť za dom,“ citoval denník z jeho e-mailu, kde uviedol, že jeho realitná firma v predošlom roku vykázala straty vo výške 28-tisíc dolárov a ďalšie tisíce si musel požičať, aby mohol zaplatiť právnikom.

Čítajte viac Pri teroristickom útoku v Berlíne zomrela aj Češka

Milý a starostlivý človek?

Dosluhujúci americký prezident Joe Biden po útoku v New Orleanse pripomenul, že videá, ktoré Jabbar zverejnil na sociálnych sieťach, dokazujú, že sa inšpiroval Islamským štátom. Ako sa však bývalý vzorný vojak zmenil na teroristu?

V minulosti sa rozhodne nejavil ako kriminálnik. V registri trestov má len dva staršie záznamy za menšie priestupky – jeden z roku 2002 za drobnú krádež a druhý z roku 2005 za jazdu s neplatným vodičským preukazom.

Podľa jeho brata Abdura Jabbara z texaského Beaumontu bol vraj milým človekom a priateľom, inteligentným a starostlivým. Na islam údajne konvertoval už v mladom veku, no to, čo spáchal, Abdur za islam nepovažuje. „Je to skôr forma radikalizácie, nie náboženstvo,“ zhodnotil pre New York Times.

Čítajte viac Nemecko zaplatí za zločiny, vyhrážal sa útočník z Magdeburgu. Prečo sa odporca islamu správal ako terorista?

Aj Chris Pousson, ktorý sa s Jabbarom v mladosti priatelil, pre denník potvrdil, že nikdy nerobil problémy a dobre sa učil. Vďaka sociálnym sieťam sa vraj znova skontaktovali v roku 2017. „Nikdy sa nevyhrážal, no bolo vidieť, že bol naozaj aktívny, čo sa týkalo viery,“ dodal Pousson.

Otázne zostáva, či Jabbar svoj čin spáchal sám, alebo mal komplicov. V prenajatom pickupe policajti našli zbrane a podomácky zhotovené výbušniny. Dve ďalšie, ktoré stihli zneškodniť, objavili aj vo Francúzskej štvrti. FBI preto nevylučuje, že mu niekto pomáhal.

„Nemyslíme si, že zodpovednosť nesie výlučne Jabbar,“ povedala už v stredu popoludní na tlačovej konferencii špeciálna agentka FBI Alethea Duncanová. „Dôrazne preverujeme každú stopu vrátane tej, že mal komplicov,“ doplnila.

Možné súvislosti

Vyšetrovatelia súčasne skúmajú, či existuje nejaká spojitosť s výbuchom prenajatého cybertrucku, ktorý v stredu o 8.40 h explodoval pred Trumpovým medzinárodným hotelom v Las Vegas. Za jeho volantom sedel vojnový veterán Matthew Livelsberger z mesta Colorado Springs.

Výbuch zranil sedem okoloidúcich, z toho dvoch vážne. Ako polícia po prehliadke vraku zistila, boli tam uložené kanistre s benzínom a veľké množstvo pyrotechniky, čo naznačuje, že mohlo ísť o teroristický čin.

Čítajte viac Pred Trumpovým hotelom vybuchla Tesla Cybertruck. Jedného človeka zabila, ďalších 7 zranila

Páchateľ do mesta prišiel už o 7.30 h, ale takmer hodinu sa vozil po bulvároch medzi hotelmi, kasínami a reštauráciami, kým napokon zastal pred 64-poschodovou budovou.

Hoci sa zatiaľ nepreukázalo, že by sa Jabbar a Livelsberger poznali, našli sa dve veci, čo oba prípady spájajú.

Obaja použili elektrické autá, ktoré si prenajali prostredníctvom rovnakej aplikácie Turo, a podľa televízie Denver7 obaja ako vojaci slúžili na rovnakej vojenskej základni. Viac svetla do oboch prípadov však prinesie až ďalšie vyšetrovanie.