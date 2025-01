Ruským väzňom, ktorí pôjdu bojovať proti Ukrajincom, už nedajú štedrú odmenu. Koľko ich vstúpilo do armády a čo páchajú po návrate z frontu?

Putinova invázia na Ukrajinu otvorila dvere ruských väzníc, aký je záujem odsúdených vymeniť väzenskú rovnošatu za vojenskú uniformu? Predstavte si napríklad dva vypredané veľké futbalové štadióny: ich naplnená kapacita do posledného miesta je porovnateľná s počtom ruských kriminálnikov, ktorí podpísali kontrakt s armádou. „Do novembra 2024 Rusko zapojilo do vojny 140-tisíc až 180-tisíc ľudí, ktorí si odpykávali trest odňatia slobody," informoval server RBK-Ukrajina o údajoch, ktoré zverejnila ukrajinská rozviedka.

Spravodajská služba poznamenala, že za mrežami v Rusku sa nachádza 300-tisíc až 350 tisíc trestancov, čo je dvakrát menej ako pred desiatimi rokmi. Výrazne znížený počet väzňov pochopiteľne súvisí s ich vstup do ozbrojených síl. Tí, čo sa chcú dostať predčasne na slobodu, musia súhlasiť s tým, že v armáde odslúžia jeden rok. Konkrétne na rusko-ukrajinskom fronte.

Väzni, ktorí využijú ponuku, však musia počítať s rizikom, že odchod spoza mreží môže znamenať fakticky trest smrti. Stanica Rádio Sloboda upozornila, že zo svedectiev týchto dobrovoľníkov vyplýva, že na fronte zomrie každý druhý omilostený. Dôvod? Velitelia ich nasadzujú do operácií, ktoré majú veľa padlých, bývalých väzňov posielajú spravidla do takého útoku, pri ktorom sa vyhýbajú zapojeniu príslušníkov elitných vojenských jednotiek. O podobnej bilancii mŕtvych sa pred dvomi týždňami zmienila ukrajinská rozviedka. Uviedla, že doteraz zomrelo v boji viac ako 98-tisíc omilostených ruských kriminálnikov.

Trestancom, ktorí sa rozhodli vstúpiť do armády, od roku 2023 dávali jednorazovú odmenu 200-tisíc rubľov. V lete 2024 prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorým zvýšil finančný bonus až na 400-tisíc rubľov, čo v prepočte vychádza zhruba na 3500 eur. Od 1. januára 2025 však tento benefit už nie je v ponuke. Príslušné nariadenie podpísal na konci decembra 2024 predseda vlády Michail Mišustin.

V Kyjeve tvrdia, že Moskva už nemá peniaze na rozdávanie: „Zrušenie jednorazových platieb je dôkazom prehĺbenia prejavov krízy v hospodárstve Ruska a deficitu finančných zdrojov," uviedla ukrajinská rozviedka. Dá sa o tom polemizovať, vysvetlenie môže znieť inak. Putin totiž explicitne stanovil, že nárok na zvýšenú odmenu 400-tisíc rubľov patrí odsúdeným, ktorí podpíšu kontrakt s armádou v období od 1. augusta do 31. decembra 2024, čo vyzeralo ako snaha presvedčiť čo najviac kriminálnikov, aby si obliekli vojenskú uniformu čo najskôr.

Mimochodom, mohla zdvojnásobená odmena zaujať odsúdených? V prvom rade treba povedať, že hlavnú úlohu zohrala možnosť dostať sa von spoza mreží aj za cenu účasti vo vojne. A čo sa týka odmeny v prepočte 3500 eur, tak je to suma porovnateľná s piatimi platmi. Podľa ruského štatistického úradu dosahuje priemerná mesačná mzda viac ako 83-tisíc rubľov, čo vychádza na 740 eur.

Na front sa môžu dostať z väzenia aj ťažkí zločinci, vrahov nevynímajúc. Mnohí z nich sú recidivisti a v páchaní kriminality pokračujú, keď z vojny vrátia domov. Server Vjortska, ktorý sa opiera o verejne prístupné informácie z databázy súdov, napísal, že po návrate z bojov majú takíto muži na svedomí už viac ako 240 vrážd. Ich obeťami sa stalo ďalších bezmála 230 ľudí, ktorí napadnutie prežili s vážnymi zraneniami.

Vjortska podotýka, že medzi zabitými sú prevažne príbuzní a známi. Tretinu zavraždených tvoria žena, často ide o obete domáceho násilia. A veľakrát najstrašnejšie zločiny súvisia s alkoholom. Často sa hádka skončí násilnou smrťou, pričom páchateľ bol opitý.

Napríklad Sergej Gomžin zabil svojho starého otca, keď sa pri stole pohádali pre jeho účasť v invázii. Približne 50-krát ho rukami surovo udrel najmä do hlavy, potom vzal do ruky poleno a nakoniec ho dvakrát pichol nožom do krku. Za vraždu ho odsúdili na 9 rokov a 10 mesiacov. Anatolij Suvorov spáchal ohavný zločin, keď prišiel navštíviť svoju bývalú družku, s ktorou má syna. Žila už s iným mužom, pohádala sa s ním počas návštevy expartnera a ten vyriešil ich slovný konflikt tak, že obeť smrteľne bodol nožom do hrude. Za mreže sa vráti na 8,5 roka.