ONLINE: Zelenskyj velebí Trumpa: Je schopný zastaviť Putina, lepšie povedané, pomôcť nám ho zastaviť

6:15 Budúci americký prezident Donald Trump by mohol byť rozhodujúci pre výsledok ruskej vojny proti Ukrajine, je schopný ruského prezidenta Vladimira Putina zastaviť. Vo vysielaní ukrajinských televízií to vo štvrtok povedal prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Republikán Trump sa do Bieleho domu vráti 20. januára a v súčasnosti panuje neistota ohľadom ďalšej americkej pomoci Kyjevu pod jeho vedením krajiny.

„Trump môže byť rozhodujúci,“ povedal Zelenskyj podľa serveru Ukrajinska pravda. „Je schopný zastaviť Putina, lepšie povedané: pomôcť nám zastaviť Putina,“ dodal ukrajinský prezident. Vzhľadom na nepredvídateľnosť budúceho amerického prezidenta ten ukrajinský uviedol, že by bol rád, keby sa táto vlastnosť týkala predovšetkým Ruska. „Myslím, že naozaj chce vojnu ukončiť,“ povedal Zelenskyj.

Trump vo volebnej kampani uvádzal, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Spochybňoval tiež výšku americkej pomoci Kyjevu a naznačoval, že by európski spojenci mali v tomto ohľade znášať väčšiu finančnú záťaž. Kritickí k americkej pomoci Ukrajine sú aj niektorí Trumpovi republikáni, ktorí budú mať väčšinu v oboch komorách amerického Kongresu.

USA sú pod vedením demokratického prezidenta Joea Bidena jedným z najdôležitejších spojencov Kyjeva v jeho obrane proti ruskej agresii, napadnutú krajinu podporujú napríklad vojenským vybavením, poskytujú jej najväčší diel západnej vojenskej pomoci.

Trumpove výroky ohľadom rýchleho ukončenia vojny vyvolali v Kyjeve obavy z možnosti, že sa bude musieť vzdať ukrajinského územia. Existujú tiež obavy, že by Washington mohol utlmiť životne dôležitú americkú pomoc, podotkla agentúra AFP, podľa ktorej sa teraz Zelenskyj snaží budovať s Trumpom a jeho tímom mosty.