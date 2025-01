Tusk: Európa má šťastie, že ju ťažkej historickej chvíli povedie Poľsko

S prejavom vystúpil aj nový predseda Európskej rady António Costa, ktorý hovoril o spoločnej vízii založenej na rovnakých hodnotách, princípoch a strategických cieľoch. Poliaci sa ujali vedenia Európskej únie 1. januára po Maďaroch.

Pompézne predstavenie prvej stíhačky F-35 v službách Poľska (archívne video) Video

„Európa, máš šťastie, že v tejto veľmi ťažkej historickej chvíli to bude Poľsko, kto bude mať na starosti predsedníctvo (EÚ), pretože my v Poľsku dobre vieme, že treba v sebe nájsť silu, nádej a vieru vo vlastné sily, treba znovu objaviť zmysel slobody a to, čo je Európa,“ predniesol šéf poľskej vlády podľa serveru Gazeta. Okrem toho vyhlásil, že ak bude Európa bezmocná, tak neprežije.

To je mohutná sila. Vojaci USA sa naloďujú v Poľsku (archívne video) Video

„Naša spoločná vízia pre Európu je založená na rovnakých hodnotách, rovnakých princípoch, rovnakom strategickom účele: posilnení jednoty členských štátov, efektivity európskych inštitúcií, prosperity európskych občanov,“ povedal vzápätí Costa, ktorý Poľsko a jeho členstvo v EÚ označil za základný kameň európskej obrany.

Čítajte viac Tusk: Maďarskému premiérovi Orbánovi sa nepáči zodpovednosť

„V skutočnosti neexistuje lepší čas pre poľské vedenie v EÚ… Poľsko je zdrojom odolnosti v čase, keď autoritárstvo a populizmus ohrozujú naše hodnoty,“ dodal Costa, ktorý pripomenul, že sa Európska únia zrodila ako mierový projekt po druhej svetovej vojne. „Potrebujeme posilniť našu bezpečnosť, aby sme zabezpečili mier v Európe. Preto musí našou najvyššou prioritou zostať Ukrajina. Tento rok musíme naďalej stáť na strane Ukrajiny,“ povedal.

Poľsko sa vo svojom polročnom predsedníctve chce zamerať najmä na bezpečnosť EÚ vo všetkých rozmeroch, teda vonkajšej, vnútornej, informačnej, ekonomickej, energetickej, potravinovej, ale aj zdravotnej. Očakáva sa, že najmä v dianí okolo Ukrajiny by Varšava, ktorá je veľkým spojencom Kyjeva, mohla hrať významnú úlohu. Vo februári uplynú tri roky od začatia ruskej agresie a v pláne je v tomto čase prijatie už šestnásteho balíka unijných sankcií, ktorý by mal byť voči Moskve veľmi tvrdý a výrazne Rusko zasiahnuť.