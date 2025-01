Nemecká ministerka Baerbocková varuje Sýriu pred nastolením islamistickej vlády

Sýriu v prechodnom období „Európa podporí… ale nebude financovať nové islamistické štruktúry“, povedala Baerbocková novinárom na záver svojej návštevy v Sýrii.

„Nie je to iba v našom vlastnom bezpečnostnom záujme, ale potvrdzuje to aj to, čo som od Sýrčanov počula v Nemecku… aj tu,“ dodala.

Baerbocková navštívila metropolu Sýrie s francúzskym šéfom diplomacie Jeanom Noëlom Barrotom. Išlo o prvú návštevu vysoko postavených predstaviteľov západných krajín od porážky Asadovho režimu sýrskymi povstalcami začiatkom decembra.

Nemecká ministerka tiež zdôraznila dôležitosť práv žien a označila ich za „meradlo“ pokroku k zlepšeniu ľudských práv. Zároveň vyzvala susedné štáty Sýrie, aby „rešpektovali jej územnú celistvosť a zvrchovanosť“.