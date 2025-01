'Veľký zárez' pre Slovensko: Bratislava sa vraj chystá hostiť Donalda Trumpa

Slovensko sa chystá na februárovú návštevu Donalda Trumpa, prezradil pre CNN Prima NEWS bývalý šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek (SOCDEM). Dodal, že informácia ešte nie je oficiálna. Táto návšteva by podľa Cyrila Svobodu, bývalého ministra zahraničia, v prípade jej úspechu znamenala pre Slovákov „veľký zárez“. Zaorálek ďalej popísal, čo podľa neho spája zvoleného amerického prezidenta Trumpa s premiérom Robertom Ficom.

Fico o debate so Zelenským na samite EÚ Video Zdroj: FB Smer

Správy o Trumpovej februárovej návšteve Slovenska podľa Zaorálka unikajú zo slovenského Úradu vlády. „Hovorím to s tým rizikom, že to ešte nie je oficiálne, ale viem to bezpečne,“ povedal vo vysielaní CNN Prima NEWS.

Zavíta Donald Trump na Slovensko? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 52,6% Nie 31,5% Neviem 15,9%

Fica s Trumpom spájajú ich osobné vzťahy k Ukrajine a negatívny pohľad na prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident je v Trumpových očiach spojený s jedným z pokusov o jeho impeachment. Pri svojom prvom funkčnom období na neho totiž americký prezident naliehal, aby nechal vyšetrovať Huntera Bidena (syna Joea Bidena). To mu podľa Zaorálka nezabudne.

Fico má s Ukrajinou taktiež negatívnu skúsenosť. „Má zlú spomienku napríklad na rok 2009, kedy v Kyjeve prosil o plyn Juliu Tymošenkovú (bývalá premiérka Ukrajiny, pozn. red.) a viete, že sa sťažoval, že tam musel hodiny čakať. Dokonca vyhlasoval, že ako sa k nemu správala Ukrajina, že toto ani v Rusku sa mu nikdy nestalo,“ povedal Zaorálek.

Zelenskyj Ficovi: Podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví Video Zdroj: TV Pravda/NATO

Stretnutie by sa podľa všetkého malo uskutočniť vo februári. Podľa Svobodu však fakt, že sa návšteva pripravuje, ešte nemusí nič znamenať. Spomenul aj možné stretnutie Trumpa s Putinom. S prípadným mierovým konaním v Bratislave by však podľa neho museli súhlasiť všetky zainteresované strany.