BBC: Sedem jednoduchých krokov, ako spomaliť klimatické zmeny. Ako prispieť k záchrane Zeme?

Prvým krokom môže byť konzumácia rastlinnej stravy. Predpokladá sa, že v roku 2033 budú na Zemi takmer dve miliardy kusov hovädzieho dobytka, jedna miliarda ošípaných, 32 miliárd kusov hydiny a takmer tri miliardy oviec – to je približne 38 miliárd jednotlivých zvierat, ktoré budú za svojho života produkovať skleníkové plyny v podobe metánu a oxidu dusného. Majú 28-krát, poprípade 265-krát väčší vplyv na otepľovanie planéty ako oxid uhličitý. K tomu živočíšnej výrobe padne za obeť obrovské množstvo pôdy a vody, ktorých treba na chov zvierat na mäso, píše BBC. Experti OSN tvrdia, že pre záchranu globálnej klímy pred otepľovaním je voľba jesť menej mäsa jedným z najúčinnejších spôsobov, ako môže ľudský druh ovplyvniť klimatické zmeny.

Ďalšou možnosťou je obmedziť lietanie. Vzdať sa akéhokoľvek letu je jedným z najlepších spôsobov, ako žiť udržateľnejšie, píše BBC. Používanie vlaku, autobusu alebo jazda autom s viac ako jednou osobou má takmer vždy za efekt nižšej emisie uhlíka na prejazdený kilometer. A obmedzenie lietania bude pravdepodobne znamenať aj to, že sa nebude cestovať tak ďaleko, čo zníži emisie uhlíka ešte viac.

Ďalším bodom je nakupovať menej oblečenia. Móda je hlavným prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu, dokonca je zodpovedná za osem až desať percent globálnych emisií skleníkových plynov, čo je viac ako emisie z leteckej a lodnej dopravy dokopy. Podľa neziskovej organizácie Ellen MacArthur Foundation, ktorá sa zaoberá ochranou životného prostredia, sa každú sekundu spáli alebo vyhodí na skládku ekvivalent jedného smetiarskeho vozňa plného oblečenia. Alternatívou môže byť, že sa prejde na oblečenie z druhej ruky, či už v kamenných obchodoch alebo prostredníctvom online platforiem, ako je Vinted, Depop alebo eBay.

Výskumy tiež ukazujú, že chov domácich mačiek nie je úplne najšetrnejší k životnému prostrediu. Existujú ale spôsoby, ako uhlíkovú stopu domácich zvierat znížiť. Jednou z možností je prechod na udržateľnejšie bielkoviny v ich krmive. Napríklad pri produkcii rýb vzniká len štvrtina emisií spojených s jahňom a hovädzím mäsom. Ďalšou alternatívnou bielkovinou, ktorá si získava obľubu v krmivách pre domácich maznáčikov, je hmyz. Jednoduchým, ale možno prekvapivým spôsobom, ako urobiť chov domáceho maznáčika udržateľnejším voči životnému prostrediu, je prejsť na recyklované vrecúška na psie exkrementy. Na rozdiel od vrecúšok vyrobených z primárneho plastu alebo kompostovateľných alternatív, ktoré majú tiež vplyv na životné prostredie.

Piatym bodom, ako sa v novom roku správať udržateľnejšie a pomôcť planéte spomaľovať jej otepľovanie, je zváženie spôsobu alternatívneho vykurovania v domácnostiach. Fosílne palivá stále pokrývajú 60 percent svetového dopytu po energii na vykurovanie a emisie z tohto odvetvia sa stále zvyšujú, napriek nárastu obnoviteľného tepla. V Bruseli sa vedci a inžinieri pozreli pod zemský povrch do kanalizačného systému, aby mohli vykurovať mestské budovy. Podobný projekt v kanadskom Vancouveri už pomáha vykurovať domy na predmestí False Creek. Inde sú ďalšími potenciálnymi zdrojmi tepla, ktoré by bolo možné využiť na zníženie potreby vykurovania fosílnymi palivami, napríklad dátové centrá.

Banky sú hlavnými financiérmi fosílnych palív. Keď si ľudia plánujú penziu, môžu zvážiť presun svojich úspor do sporiteľného družstva alebo stavebnej sporiteľne, kde je vzhľadom na spôsob investovania menej pravdepodobné, že financujú fosílne palivá, píše BBC.

Posledným, siedmym krokom, ktorým možno v novom roku prispieť k pomalšiemu otepľovaniu planéty, je obmedziť používanie jednorazových plastov. Plasty prenikli do všetkých aspektov nielen ľudskej existencie. Mikroplasty boli nájdené v antarktickom morskom ľade, vo vnútri živočíchov v najhlbších oceánskych priekopách alebo v potravinách a pitnej vode. Ak bude civilizácia pokračovať v spotrebe plastov súčasným tempom, mohli by do roku 2050 predstavovať 20 percent produkcie ropy. Viac ako 99 percent plastov sa vyrába z chemických látok pochádzajúcich z fosílnych palív. Úplne sa plastov zbaviť je ťažké, možno však podniknúť kroky na zníženie ich spotreby. To by mohlo pomôcť nielen planéte, ale aj zdraviu, pretože niektoré druhy plastov sú spájané s neplodnosťou a endokrinnými problémami. Nákup nezabalenej zeleniny je skvelým spôsobom, ako sa zbaviť plastov v rámci pravidelného nákupu. Riešením je napríklad priniesť si do obchodu vlastné látkové vrecko na zeleninu, ktoré možno použiť opakovane. Rovnako ako nosiť si vlastné nádoby na mlieko alebo čistiace prostriedky, prípadne zredukovať používanie plastového riadu.