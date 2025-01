Hamas schválil zoznam rukojemníkov na prepustenie v prípade prímeria s Izraelom

Rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas sprostredkúvajú už vyše roka Spojené štáty, Egypt a Katar. Saudskoarabská televízia Al-Arabíja s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že rokovania v Katare priniesli pokrok a dohodu by sa mohlo dosiahnuť už na budúci týždeň. Podobne optimistické správy sa ale objavovali tiež pred koncom roka.

Server ToI napísal, že nemenovaní izraelskí činitelia k víkendovým rokovaniam v Dauhe uviedli, že sú „opatrne optimistickí“ a že dohoda by mohla byť uzavretá v najbližších týždňoch. Podľa ToI na Hamas tlačia katarskí a egyptskí vyjednávači, a to aj vzhľadom na chystanú výmenu v Bielom dome. Úradu amerického prezidenta sa má 20. januára ujať republikán Donald Trump, ktorý pred mesiacom pohrozil „peklom“ na Blízkom východe všetkým, ktorí „páchajú zverstvá proti ľudskosti“, ak do jeho nástupu do úradu nebudú prepustení rukojemníci držaní od októbra 2023 palestínskymi ozbrojencami v Pásme Gazy.

Jednou z prekážok v rokovaniach o prímerí doteraz podľa serveru ToI bolo odmietanie Hamasu poskytnúť Izraelu zoznam rukojemníkov, ktorých by prepustil v prvej fáze prímeria. V nej by mali byť prepustené ženy, muži starší ako 50 rokov a mladší muži vo vážnom zdravotnom stave. V zajatí zostáva asi stovka rukojemníkov, z ktorých ale najmenej tri desiatky už zrejme nežijú. Rukojemníkov však nedrží len Hamas, s ktorým Izrael nepriamo rokuje, ale aj ďalšie palestínske teroristické skupiny.

Vojnu v Gaze začal Hamas 7. októbra 2023 útokom na Izrael, pri ktorom palestínski ozbrojenci zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 250 osôb uniesli. Izraelská odvetná ofenzíva zničila Pásmo Gazy masívnym bombardovaním a podľa tamojších úradov, ovládaných Hamasom, pri nej k dnešnému dňu zomrelo 45 805 Palestín­čanov, väčšinou rovnako civilistov. Zranených bolo 109 064 obyvateľov oblasti, uviedla dnes agentúra Reuters. Na 1,9 milióna z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy muselo opustiť domovy. Drvivá väčšina z nich sa tiesní v malej „bezpečnej zóne“, kde Palestínčania prežívajú v katastrofálnych podmienkach, a kde podľa úradov OSN tiež nie je bezpečné.