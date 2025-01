Dôvod Meloniovej návštevy USA? Taliansko rokuje s Muskovou firmou o zabezpečení vládnej komunikácie

Taliansko rokuje so spoločnosťou SpaceX amerického miliardára Elona Muska o zabezpečení bezpečnej telekomunikácie pre taliansku vládu. Agentúre Bloomberg to povedali zdroje oboznámené so situáciou. Firma SpaceX by podľa zdrojov v rámci päťročnej dohody v hodnote 1,5 miliardy eur mala na starosti šifrovanie telefónnych a internetových služieb využívaných talianskou vládou.