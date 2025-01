Duda sa vyhol slávnostnému štartu poľského predsedníctva EÚ, Tusk si ho podal

Na slávnostnom večeri, ktorý sa konal vo varšavskom Veľkom divadle-Národnej opere, s prejavom vystúpil proeurópsky premiér Donald Tusk a predseda Európskej rady António Costa. Prezidenta zastupoval jeho poradca pre zahraničnú politiku a diplomatické vzťahy. V sobotu potom ľudia videli Dudu v lyžiarskom stredisku v Kluszkowciach v Malopoľsku a jeho prítomnosť tam podľa televízie TVN24 potvrdil zástupca strediska.

„Komplikované bolo vysvetlenie neprítomnosti pána prezidenta na slávnostnom otvorení poľského predsedníctva. A pritom to šlo povedať tak jednoducho, každý by to pochopil. Želám bezpečné zjazdovanie, pán prezident,“ odkázal Tusk prostredníctvom sociálnych sietí Dudovi.

Už v piatok šéfka prezidentskej kancelárie Malgorzata Paprocká agentúre PAP povedala, že po tom, čo úrad vlády pozvánku Dudovi na slávnostné otvorenie predsedníctva poslal, kvôli tomu prezidentových spolupracovníkov nijako nekontaktoval. „Dalo sa z toho súdiť, že pre organizátorov nešlo o podujatie zásadného významu,“ povedala Paprocká. Ďalší spolupracovníci hlavy štátu tvrdili, že išlo len o „koncert“, na ktorom neboli „žiadni dôležití predstavitelia EÚ“.

Pompézne predstavenie prvej stíhačky F-35 v službách Poľska Video

Podľa europoslanca za Tuskovu Občiansku koalíciu Michala Šterbu bola absencia Dudu na začatí predsedníctva „obrovský škandál“. Poľské štátne záujmy prehrali so zimnými radovánkami, pretože „prezident sa rozhodol pre radovánky na zjazdovke“, povedal Šterba. Miroslawa Stachowiaková-Ružecká, zástupkyňa najväčšej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), politikov vládnuceho tábora popichala, že najskôr „podupávajú nohami a čakajú, kým sa skončí prezidentovo funkčné obdobie, a potom sa čudujú, že neprijmú pozvanie“ na akciu organizovanú vládou.

Prezident Duda platí za spojencov PiS, ktoré bolo pri moci v rokoch 2015 až 2023. Súčasná proeurópska vláda vedená Tuskom ho obviňuje, že blokuje reformy, ktoré sa snaží presadiť. Dudovo druhé funkčné obdobie skončí tento rok v auguste, o znovuzvolenie sa uchádzať nemôže.