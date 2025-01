Zelenskyj poskytol trojhodinový rozhovor. Hovoril o mieri, sankciách i voľbách. Putina nazval mamutom, ktorý sa bojí Trumpa

O ruskom jazyku

Friedman v úvode rozhovoru ponúkol Zelenskému, aby hovoril po rusky, no ukrajinský prezident túto požiadavku odmietol, pretože v deň ich stretnutia „ľudia, ktorí hovoria po rusky“ zaútočili na Ukrajinu 73 raketami a vypustili viac ako sto bezpilotných lietadiel.

Poznamenal, že nechce „dať priepustku“ na to, aby Putin znova vyhlásil, že Ukrajina a Rusko sú „jeden národ hovoriaci jedným jazykom“. Zelenskyj podotkol, že predtým sa snažil osloviť Rusov v ruštine, ale tí „hovoria akurát jazykom zbraní“.

Rusi sa v lese pred ukrajinským tankom neschovali Video

„Nula. Sú nemí. Nepočujú, nepočuli a niektorí sa boja a niektorí zasa niečo iné. Dôvody sú rôzne. Keďže títo ľudia sú hluchí a začali okupáciu, vraj na ochranu ruského jazyka, úprimne nimi opovrhujem,“ povedal Zelenskyj.

Zároveň poprel, že ruský jazyk je na Ukrajine zakázaný. V krajine sú rusky hovoriaci ľudia, ale neúcta je len „k ruštine kvôli Rusom“. Ruská armáda podľa neho zabila mnoho rusky hovoriacich ľudí a „zničila ich domovy a ich životy“.

O Lukašenkovi

Zelenskyj uviedol, že bieloruský prezident Alexander Lukašenko, ktorého mnohé krajiny neuznávajú, sa v prvých dňoch rozsiahlej invázie ospravedlnil za spoluúčasť Bieloruska na vojne proti Ukrajine. Povedal, že nemôže za to, že rakety sú odpaľované z územia jeho krajiny.

„Rakety boli odpálené z môjho územia (Bielorusko, pozn.) a Putin ich odpálil. Ver mi, Voloďa, to nie som ja… Neovládam to, sú to len rakety, je to Putin," citoval Zelenskyj slová Lukašenka.

Zelenskyj vravel, že povedal Lukašenkovi, že je „rovnaký vrah“. Bieloruský vodca bol zároveň presvedčený, že „s Rusmi je nemožné bojovať“. Podľa Zelenského tiež Lukašenko nepochopiteľne ponúkol Ukrajine, aby zaútočila na bieloruskú ropnú rafinériu v Mozyre.

O Trumpovej inaugurácii

Zelenskyj pripomenul Trumpovo volebné víťazstvo a vyjadril želanie zúčastniť sa na inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta, ktorá sa uskutoční 20. januára. Pozvánku ešte nedostal, no s americkým lídrom bude mať samostatné stretnutie.

„Rád by som (prišiel na inauguráciu), ale nemôžem prísť, pokiaľ ma nepozve prezident Trump. Nie je to pekné. Viem, že lídri nie sú pozývaní jednotlivo, ale poznám lídrov, ktorí môžu prísť sami. Ja som taký človek, že neprídem bez pozvania,“ povedal Zelenskyj. Dodal však, že ho Trump ešte pred voľbami pozval na inauguráciu v prípade, že zvíťazí.

Podľa Zelenského by sa Trump mohol stať prvým svetovým lídrom, ktorý poletí na Ukrajinu lietadlom. „Vojna sa skončí a prezident Trump by mohol byť prvým lídrom, ktorý priletí. Myslím si, že by to bolo symbolické," povedal.

O rokovaniach s Ruskom a zárukách od Trumpa

Friedman povedal, že dúfa, že Zelenskyj, Trump a Putin si 25. januára sadnú, aby rokovali o mieri a silných bezpečnostných zárukách. A potom podpísali zmluvu. Zelenskyj povedal, že prvé rokovania budú s Trumpom a až potom s Putinom.

„Myslím si, že 25. januára alebo iný deň si v prvom rade sadneme s Trumpom. Dohodneme sa, ako môžeme zastaviť vojnu a Putina. Po druhé, je pre nás veľmi dôležité, aby mala hlas aj Európa,“ zdôraznil Zelenskyj. Poznamenal, že ak Trump ponúkne silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, potom môže nasledovať rozhovor s Rusmi.

O Putinovi

Zelenskyj povedal, že ruského vodcu považuje „za mamuta s holým zadkom“, ktorý svoj ľud nemiluje, pretože obyvateľov Ruska posiela zomrieť do inej krajiny. „Nemiluje svoj ľud. Nemôžeš poslať svojich ľudí zomrieť do cudzej krajiny. S vedomím, že zomrú,“ povedal Zelenskyj.

O tom, že Rusko sa ospravedlní za vojnu

Zelenskyj povedal, že „nevie“, či Rusko čaká spoločná budúcnosť s Ukrajinou, pretože „po každej strašnej vojne, jednej generácii, jedna krajina prizná, že bola agresor, a chápe, že sa to nedá odpustiť“. Ako príklad uviedol Nemecko, plne priznalo svoju vinu za druhú svetovú vojnu, odsúdilo zločincov a zaplatilo reparácie.

„A keď sa toto všetko urobí a uzná, potom ľudia v každom prípade nájdu medzi sebou vzťah. Ak sa Rusko ospravedlní, tak to príde. Príde to. Pretože sú vinní. A ako som povedal, vinní sú rôzni ľudia. Tí, ktorí sa na tom zúčastnili, aj tí, ktorí mlčali,“ povedal Zelenskyj.

O prímerí, bezpečnostných zárukách a NATO

Ukrajina bude súhlasiť s prímerím pod podmienkou prijatia serióznych bezpečnostných záruk, dodávok zbraní a pokračovania protiruských sankcií, povedal Zelenskyj .

„NATO znamená silné bezpečnostné záruky pre všetkých ľudí, pre nás je to súčasť bezpečnostných záruk. Druhá časť je balík zbraní. Nepoužijeme ich. Ak bude fungovať prímerie, nikto nepoužije zbrane. Musia však ostať,“ zdôraznil Zelenskyj.

Poznamenal, že ak Trump pristúpi k prímeriu bez serióznych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, dá to Putinovi príležitosť „ukončiť okupáciu Ukrajiny“. Zelenskyj tiež povedal, že „Putin sa bojí Trumpa“.

Prezident tiež navrhol, že v prípade pozvania Ukrajiny do NATO sa môžu záruky aliancie dočasne vzťahovať len na územia kontrolované Ukrajinou. „Potrebujeme však aj zbrane a sankcie voči Rusku, aby sa agresia neopakovala.“

O zmrazenom ruskom majetku

Zelenskyj povedal, že novej Trumpovej administratíve navrhol kúpiť americké zbrane na úkor ruských aktív. Dodal, že by to mohla byť „jedna z bezpečnostných záruk“.

„Zoberte si 300 miliárd zmrazených ruských aktív. Vezmeme si ich. Vezmeme peniaze, ktoré potrebujeme na našu domácu produkciu a nakúpime všetky zbrane v USA. Nepotrebujeme dary z USA,“ povedal Zelenskyj, ale nepovedal, aká bola reakcia Trumpa na tento návrh.

O voľbách a druhom volebnom období

Podľa Zelenského všetci na Ukrajine chápu, že je nemožné uskutočniť voľby, kým sa neskončí vojna alebo kým nebude potrebné zmeniť legislatívu. „Verím, že voľby budú hneď po skončení stanného práva, je to tak podľa zákona. Alebo sa poslanci musia dať dokopy a zmeniť legislatívu, čo bude veľmi ťažké, pretože spoločnosť je proti tomu,“ dodal.

Upozornil tiež, že krajinu opustilo viac ako osem miliónov ľudí, milióny sú na okupovaných územiach a takmer milión slúži v armáde.

Na otázku, či by sa uchádzal o druhé funkčné obdobie, Zelenskyj odpovedal, že to bude závisieť od toho, ako sa skončí vojna, čo budú chcieť ľudia, ako aj jeho rodina. Zelenskyj o tom teraz podľa vlastných slov neuvažuje.