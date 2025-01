Juhokórejská polícia odmietla žiadosť protikorupčného úradu zatknúť prezidenta Sok-jola

Uviedla to v pondelok samotná polícia, ktorá tým žiadosť v podstate zamietla, napísala agentúra Jonhap. Jun je kvôli decembrovému vyhláseniu stanného práva zbavený právomocí a vyšetrovatelia ho chcú predviesť k výsluchu, ktorému sa však prezident bráni.

Úrad pre vyšetrovanie korupcie v radoch vedúcich predstaviteľov (CIO) list zaslal v skorých ranných hodinách SEČ. Zástupca polície najskôr agentúre oznámil, že polícia dokument skúma z právneho hľadiska, a neskôr uviedol, že žiadosť obsahuje „právny problém“ a že s CIO bude vec ďalej konzultovať.

Žiadosť o zatknutie prišla po tom, čo sa CIO v piatok pokúsil zatknúť Juna v jeho prezidentskej rezidencii, ale zabránila mu v tom prezidentská bezpečnostná služba. Úrad za to čelí kritike aj preto, že do akcie povolal policajtov, hoci na to nemá právomoc.

„Sledovanie toho, ako CIO vykonáva vyšetrovanie, ktoré nemá právny základ, vyvoláva pochybnosti o jeho kvalifikácii a schopnostiach ako štátneho orgánu,“ zaznelo podľa agentúry z prezidentovho právneho tímu.

Vyšetrovatelia sa do rezidencie vydali na základe zatykača, ktorého platnosť končí dnes v noci. CIO preto podľa agentúry Reuters požiadal súd v Soule o jeho predĺženie a s políciou rieši ďalší postup.

Prezidentovi právnici v pondelok okrem iného zaslali juhokórejskej prokuratúre sťažnosť na šéfa protikorupčného úradu O Dong-wuna a desať ďalších ľudí kvôli tomu, že sa pokúšajú Juna zadržať. Podľa prezidentových právnikov zneužili svoje právomoci či nezákonne vstúpili do prezidentského sídla, dodal Jonhap.

Stanné právo a politická kríza

Politická kríza v Južnej Kórei vypukla 3. decembra, keď prezident Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo kvôli údajným sympatiám opozície voči Severnej Kórei a kvôli údajnej protištátnej činnosti opozičných predstaviteľov. Len niekoľko hodín po ohlásení stanného práva sa však proti prezidentovmu rozhodnutiu postavil parlament a výnimočný režim nakoniec zrušila vláda.

Parlament ovládaný opozíciou Juna 14. decembra zbavil prezidentských právomocí a chce ho odvolať, čo je krok, s ktorým musí vysloviť súhlas ústavný súd. Vyšetrovatelia navyše chcú prezidenta vypočuť kvôli obvineniam z možného zneužitia funkcie a z organizovania vzbury.

Jun však nereagoval ani na jedno z troch predvolaní na výsluch, a preto naň súd na žiadosť CIO v utorok vydal zatykač. Prezidentovi právnici tento krok označujú za nezákonný a tvrdia, že CIO nemá právomoc oň žiadať. Platnosť aktuálneho zatykača vyprší dnes v noci.