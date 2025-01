Pristane Trumpov Air Force One v Bratislave? Vysvetľuje analytik Pavol Demeš

Nakoľko je pravdepodobné, že by Donald Trump zavítal na Slovensko? Či už v najbližšom období alebo niekedy neskôr. Pravdou je, že od roku 2005 americký prezident na Slovensku nebol.

Slovenské a americké diplomatické zdroje zatiaľ takúto informáciu nepotvrdili. Považujem však za dosť zvláštne, že bývalý český minister zahraničia Lubomír Zaorálek, odvolávajúc sa na informácie z prostredia Úradu vlády SR, vypúšťa takéto novoročné balóniky, a tie sú ponechané slovenskou diplomaciou len tak na poletovanie a špekulovanie.

Čo by na Trumpa povedal Havel? Vysvetľuje exporadca českého prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Prečo by mohol mať Trump záujem o Slovensko? Aký by mohol byť argument, ktorý by ho presvedčil, aby prišiel?

Trump nastúpi do úradu až po zložení prísahy 20. januára tohto roku. On a jeho vláda si budú musieť ujasniť prvé kroky a zahraničné cesty. Samostatná návšteva Slovenska určite nebude patriť medzi priority. Ak by však súvisela s regionálnym rozmerom a riešením vojny na Ukrajine, je teoreticky možné si predstaviť, že by Air Force One mohol pristáť na Letisku Milana Rastislava Štefánika.

Zavíta Donald Trump na Slovensko? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 51,8% Nie 33,1% Neviem 15,1%

Zaorálek tvrdí, že premiéra Roberta Fica s Trumpom spájajú ich osobné vzťahy k Ukrajine a negatívny pohľad na prezidenta Volodymyra Zelenského. Mohlo by toto skutočne zohrať nejakú úlohu, a čo to hovorí o Trumpovi a Ficovi?

Myslím si, že pán Zaorálek fabuluje o vzťahoch Roberta Fica a Donalda Trumpa a ich postojoch k Ukrajine a jej lídrovi.

Trump politicky rozdeľuje. Aký by mohla mať jeho návšteva vplyv na slovenskú politiku a čo by to znamenalo pre slovenskú zahraničnú politiku?

Trump je nekonvenčný politik, ktorý sa bude snažiť maximalizovať svoje úsilie smerom k výhodám pre Spojené štáty. Tomu plne podriadi svoje kroky v zahraničnej politike. Netají sa sympatiami k niektorým európskym politikom, napríklad k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý ho dlhodobo podporuje a schvaľuje jeho kroky. K Slovensku, kde Robert Fico a jeho koaliční partneri už dávnejšie roztočili protiamerickú rétoriku, osobitný vzťah nemá. Uvidíme, ako sa budú v nasledujúcom období vyvíjať slovensko-americké vzťahy, najmä s ohľadom na budovanie nadštandardných vzťahov Ficovho kabinetu s Ruskom a Čínou.

Čítajte viac Kolaps demokracie? Ľudia sú ochotní voliť politikov, ktorí veci kazia, tvrdí expert

Je nejaká pravdepodobnosť, že by z prípadnej návštevy amerického prezidenta v regióne mohli vyplynúť nejaké mierové rokovania týkajúce sa Ukrajiny? Napríklad stretnutie Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Od januára prebralo Poľsko polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Váha nášho severného suseda na medzinárodnej scéne mimoriadne narástla, čo v slovenskom prostredí náležite nezohľadňujeme. Bolo by výborné, ak by náš región vrátane Slovenska zohral významnejšiu úlohu v zastavení krutej vojny na Ukrajine a v budovaní vzájomne prospešnej transatlantickej spolupráce v časoch globálnych turbulencií.