Moskovský patriarcha potvrdil, že patrí k vojnovej mašinérii. A Zelenskyj mu už odňal najvyššie vyznamenanie, aké udelil Čaputovej

Kirill iba zdôraznil, že veriaci sa musia modliť za prepustenie vojnových zajatcov. „Tak bolo neraz v minulosti, tak bude aj teraz. Stáročná skúsenosť cirkvi nás o tom ubezpečuje," citoval z jeho posolstva denník Rossijskaja gazeta. Mlčanie o skončení vojny nie je v prípade 78-ročného Kirilla nijako prekvapujúce, pretože inváziu na Ukrajinu podporuje. Tému nastolenia mieru medzi Ruskom a Ukrajinou aj posledný deň minulého roku. Veriacim pritom odkázal, že sa modlí k Bohu, aby ochránil Rusko pred jeho vonkajšími aj vnútornými nepriateľmi.

V Kyjeve majú moskovského patriarchu v zuboch, pretože ideologicky podporuje vojnovú mašinériu. Ukrajincov napríklad pobúril vlani v marci, keď mal prsty vo vyhlásení Svetovej ruskej národnej rady, čo je medzinárodná organizácia, za ktorej vytvorením stála v roku 1993 ruská pravoslávna cirkev. Vojnu označila doslova za posvätnú a fakticky ju nadchlo napadnutie susedného štátu. „Všetky územia súčasnej Ukrajiny musia prejsť do zóny výhradného vplyvu Ruska," zdôraznila v texte, ktorý bol adresovaný ruským orgánom zákonodarnej a výkonnej moci.

Bezpečnostná služba Ukrajiny (hlavná civilná kontrarozviedka) v novembri 2023 zaradila Kirilla na svoj zoznam hľadaných osôb. Jeho aktivity súvisiace s inváziou označila za zasahovanie do územnej celistvosti a nedotknuteľnosti štátu, čo viedlo k smrti ľudí a ďalším vážnym následkom. Fakticky mu prisúdila aj spoluzodpovednosť za vedenie agresívnej vojny. Keby ho Ukrajinci zatkli a postavili pred súd, hrozilo by mu dlhoročné väzenie, z ktorého by sa s prihliadnutím na jeho vek už asi živý na slobodu nedostal.

Nedávno si na Kirilla posvietil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na konci novembra minulého roku podpísal dekrét, ktorým odňal štátne vyznamenania viacerým osobnostiam. Išlo o ľudí, ktorých Kyjev považuje za podporovateľov invázie alebo prinajmenšom za tichých kolaborantov (napríklad sú to umelci, ktorí uprednostnili kariéru v Rusku). Zelenskyj odobral Kirillovi najvyššie štátne vyznamenanie Rad Jaroslava Múdreho I. stupňa.

Toto ocenenie udelil patriarchovi na jar 2013 vtedajší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, ktorý po svojom zvrhnutí utiekol do Moskvy, kde doteraz býva. Mimochodom, rovnaké vyznamenanie si v máji 2024 od Zelenského prevzala Zuzana Čaputová, keď končila vo funkcii slovenskej prezidentky. Na revanš mu udelila štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy.

O tom, že Kirill robieva ideologickú nadprácu svedčí napríklad jeho nadšenie po vymenovaní nového ruského ministra obrany, ktorým je od jari lanského roku Andrej Belousov. Patriarcha vtedy vyzdvihol plodnú spoluprácu medzi pravoslávnou cirkvou a rezortom obrany. „Za mimoriadne významnú oblasť našej spolupráce by som považoval duchovné poradenstvo vojakov v (bojovej) zóne špeciálnej vojenskej operácie," podčiarkol Kirill. (Výraz špeciálna vojenská operácia sa v Rusku používa na označenie invázie na Ukrajinu.)

Vyznieva pozoruhodne smutne, že v nazeraní na hodnotu ľudského života vyzerá porovnanie cirkví vo Vatikáne a v Moskve ako pohľad na dva celkom odlišné svety. Kým pápež František takmer každú príležitosť využije, aby apeloval na pokoj zbraní v rusko-ukrajinskej vojne, naopak, Kirill pôsobí ako v stredoveku podporovateľ krvavej križiackej výpravy.

A nielen to. Pápež vlani v lete vyzval na celosvetový zákaz trestu smrti, patriarcha sa nedávno prihovoril za zrušenie moratória naň v Rusku. Povedal, že Ježiš sa síce stal obeťou ukrižovania, no podľa Kirilla sa v biblických textoch nenájde dôkaz o tom, že by Kristus vyslovene nesúhlasil s najťažším trestom.