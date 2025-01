ONLINE: Poľský minister: Čoskoro môžeme čeliť silnému tlaku na uzavretie dohody s Moskvou

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 049 dní Rusi sa v lese pred ukrajinským tankom neschovali Video

Čítajte viac 1048. deň: Zelenskyj: V Kurskej oblasti už zomrelo 15-tisíc ruských vojakov. Moskva viní Kyjev z útoku na Záporožskú elektráreň

6:25 Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski uviedol, že Európa bude čoskoro čeliť silnému tlaku, aby sa uzavrela dohoda s Moskvou v prípade vojny na Ukrajine. Povedal to na stretnutí veľvyslancov Francúzskej republiky v Paríži, kde bol pozvaný. Podľa neho je dôležité nedať Moskve čas, aby sa znovu posilnila.

"Čoskoro môžeme čeliť silnému tlaku na dosiahnutie dohody s Moskvou. Ale akú dohodu by mohla prijať rozumná Európa? Určite to nie je obyčajná dohoda, ktorá Moskve umožní získať späť svoju silu. Európa je oveľa silnejšia, ako si ruskí lídri myslia. Rusko je oveľa slabšie, ako si mnohí Európania myslia.

Ukrajina si zaslúži mier, potrebuje mier. Ale mal by to byť mier za férových podmienok, nie kapitulácia. Nemali by sme klásť prísne časové obmedzenia na našu podporu: to povzbudí Rusko, aby pokračovalo v boji. Namiesto toho by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme zlepšili pozíciu Kyjeva v budúcich rozhovoroch," uviedol na sociálnej sieti X.

Bezpečnosť Európskej únie vo všetkých rozmeroch, teda vonkajšia, vnútorná, informačná, ekonomická, energetická, potravinová, ale zdravotná. To bude hlavnou témou poľského polročného predsedníctva v Rade EÚ. Poliaci preberajú predsedníctvo Európskej únie po Maďaroch a chceli by napredovať v mnohých oblastiach, napríklad aj v približovaní Ukrajiny smerom k EÚ.

„Budeme Európskej únii predsedať v čase extrémnych výziev, jedna vojna zúri hneď vedľa nás, druhá o niečo ďalej, vlády v Európe i vo svete sa menia,“ uviedla v decembrovej debate s novinármi v Bruseli veľvyslankyňa Poľska pri EÚ Agnieszka Bartolová s odvolaním sa na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nastúpi do funkcie 20. januára. Aj šéf poľskej vlády Donald Tusk nedávno zdôraznil, že Varšava bude dvadsaťsedmičke predsedať v náročnom období. Pripomenul v tejto súvislosti práve kríza na Ukrajine, na Blízkom východe alebo súčasný dramatický vývoj v Gruzínsku.

Očakáva sa, že v dianí okolo Ukrajiny by Poľsko, ktoré je veľkým spojencom Kyjeva, mohlo hrať významnú úlohu. Vo februári uplynú tri roky od začatia ruskej agresie a v pláne je v tomto čase prijatie už šestnásteho balíka unijných sankcií, ktorý by mal byť voči Moskve veľmi tvrdý a výrazne Rusko zasiahnuť.

Tusk v polovici decembra uviedol, že rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti rozmiestnenia zahraničných vojakov na Ukrajine v prípade prímeria, avšak dodal, že Varšava v súčasnosti „žiadne takéto akcie neplánuje“. Predseda poľskej vlády zopakoval, že mierové rokovania s Ukrajinou by sa mohli začať „v zime tohto roku“. „Naše predsedníctvo (EÚ) bude najmä spoluzodpovedné za to, ako bude vyzerať politická scéna, možno aj za to, ako bude vyzerať situácia počas (mierových) rokovaní,“ uviedol. V súvislosti s prípadnými rozhovormi je základný odkaz Varšavy jasný: žiadne mierové rokovania o Ukrajine bez Ukrajiny.