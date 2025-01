Škandál ukrajinskej armády: Vojaci pri výcviku vo Francúzsku dezertovali, jednotka sa rozpadla

Desiatky z približne 2 000 ukrajinských vojakov, ktorí absolvovali výcvik vo Francúzsku, dezertovali počas pobytu v západoeurópskej krajine. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na činiteľa francúzskej armády, ktorý potvrdil informácie niektorých médií publikované v minulých týždňoch. Spomínaný zdroj dodal, že francúzske úrady nemajú právomoc ukrajinských zbehov zadržať. Francúzske ministerstvo obrany požiadalo Kyjev o vysvetlenie záležitosti, uviedla agentúra.

Francúzsko sa vlani v rámci vojenskej podpory krajiny brániacej sa už takmer tri roky ruskej agresii podieľalo na výcviku členov 155. mechanizovanej brigády pomenovanej po Anne Kyjevskej. Ukrajina vlani vytvorila túto a niekoľko ďalších jednotiek v snahe posilniť svoje ozbrojené sily v obrane proti početne silnejšej ruskej inváznej armáde. Jednotku malo tvoriť až 4 500 vojakov, pričom Francúzsko vycvičilo takmer polovicu z nich a poskytlo tiež vojenské vybavenie.

Ukrajinské médiá však nedávno opísali hromadné dezercie z tejto brigády. Napríklad podľa renomovaného ukrajinského novinára Jurija Butusova, ktorý pôsobí ako šéfredaktor portálu Censor.net, dezertovalo 1 700 vojakov brigády skôr, ako sa dostali do boja. Päťdesiatka mužov utiekla ešte pri výcviku vo Francúzsku, uviedol.

„Bolo tu isté množstvo dezercií, ale je to okrajový počet vzhľadom na množstvo vycvičených,“ povedal nemenovaný francúzsky činiteľ AFP. Išlo podľa neho o desiatky ľudí.

Spomínaný zdroj uviedol, že Francúzsko nemá zákonnú možnosť Ukrajincov zadržať za zbehnutie z ich vlastnej armády a ukrajinskí vojenskí činitelia majú na francúzskom území len právomoci spojené s vojenským výcvikom.

Francúzske ministerstvo obrany podľa AFP požiadalo Kyjev o vysvetlenie situácie. „Ukrajinci sú zvrchovaní v používaní svojich vojenských prostriedkov, ale tá brigáda nebola vycvičená vo Francúzsku preto, aby sa rozpadla,“ dal najavo rozladenie vojenský zdroj agentúry.

Ukrajinské úrady minulý týždeň oznámili, že začali dianie okolo brigády vyšetrovať. Popri dezerciách sa zaoberajú tiež údajnými prípadmi zneužitia moci.

Rusko začalo rozsiahlu inváziu do krajiny 24. februára 2022. Bezprostredne po vpáde ruských vojsk narukovalo mnoho Ukrajincov do armády dobrovoľne. Krajina však neskôr začala čeliť nedostatku vojakov, ktorí vlasť bránia pred väčšou a lepšie vybavenou ruskou inváznou armádou. Obe strany tiež podľa dostupných informácií zaznamenali vysoké straty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vlani podpísal zákon, ktorý mení pravidlá mobilizácie a má uľahčiť povolávanie mužov do zbrane. Znížil tiež povolávací vek z 27 na 25 rokov.