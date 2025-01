Trpí duševnou poruchou? Vraždiaceho primára od Plzne skúmajú znalci. K činu sa priznal

„Za účelom vykonania úkonov trestného konania bol obvinený dočasne premiestnený z našej väznice do pražského väzenského zariadenia,“ potvrdil pre portál Novinky.cz riaditeľ plzenskej väznice Drahoslav Červinka.

Znalci z odboru psychiatrie a psychológie skúmajú, či bol lekár v čase činu plne pri zmysloch. Ak by zistili absenciu rozpoznávacích aj ovládacích schopností, nemohol by byť trestne zodpovedný a pravdepodobne by skončil v detenčnom ústave. V prípade zníženej príčetnosti by to malo vplyv aj na výšku uloženého trestu. Hrozí mu až 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest, objasnili Novinky.cz.

Podľa českého portálu bol lekár pri zadržaní opitý a ako sám pri prvom výsluchu uviedol, s nadmerným pitím alkoholu mal dlhší čas problémy. Po čine však zrejme dobre vedel, čo robil. „Vyšetrovateľom skutok nijako nezapieral. Popísal im oba útoky, ktoré vraj vykonal v hneve, keď čiastočným spúšťačom agresie bol alkohol,“ uviedol dobre informovaný zdroj.

Bývalého primára polícia obvinila z toho, že v Plzni najprv ubil mladú lekárku sekerou. O dva dni neskôr brutálne znásilnil svoju známu neďaleko krajskej metropoly, ktorú potom zviazal a snažil sa ju uškrtiť. Následne sa vrátil do bytu zavraždenej lekárky, kde ho chytila zásahová jednotka. Keď tam policajti vyrazili dvere, muž si podrezal žily a následne skončil v nemocnici.

Po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia policajti lekára obvinili z vraždy, pokusu o vraždu a znásilnenia. Sudca ho poslal do väzby.

O motíve činu sa zatiaľ iba špekuluje. Obe ženy obvinený poznal. V prípade zavraždenej lekárky išlo o jeho bývalú kolegyňu, s ktorou mal v poslednej dobe nezhody. Druhá obeť bola jeho dôverníčkou, na ktorú mal zaútočiť počas hádky v opitosti.