V metropole Sýrie pristávajú prvé komerčné lety po páde Asada. Iránske aerolínie povolenie nemajú

Iránske aerolínie naopak podľa sýrskeho serveru Enab Baladi povolenie lietať do Sýrie stále nemajú. Prvým komerčným spojom, ktorý z Damasku odletel, bol let spoločnosti Syrian Air smerujúci do emirátského Šardžá so 145 pasažiermi na palube, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA. Lety rovnakej spoločnosti medzi Damaškom a Dubajom sú podľa serveru The National vypredané na týždeň dopredu, pričom cena letenky je 280 dolárov.

Mnohé letecké spoločnosti však naďalej nepovažujú Sýriu za dostatočne bezpečnú destináciu pre svoje stroje. Lietadlo jordánskej spoločnosti Royal Jordanian Airlines sa napríklad vydalo do Damasku len na skúšobný let.

Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". Fotogaléria 28 fotiek +25

Predstaviteľ iránskeho úradu pre civilné letectvo iránskej tlačovej agentúre Mehr povedal, že Teherán od sýrskeho úradu nedostal povolenie na obnovenie letov medzi Iránom a Sýriou. V čase vlády prezidenta Asada pritom lety z Iránu neprepravovali iba tisíce šiitských pútnikov, ale tiež iránskych vojenských a bezpečnostných poradcov, ktorí boli jednou z opor Asadovho režimu. Letecká prevádzka medzi oboma krajinami tiež slúžila pre logistickú podporu libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Vzťahy medzi novým vedením Sýrie a Iránom sú naopak napäté až nepriateľské.

Na damašskom letisku v minulých týždňoch už pristávali lietadlá s medzinárodnou humanitárnou pomocou a boli tiež obnovené vnútroštátne lety. Prvé lietadlo po Asadovom úteku odtiaľ podľa AFP vzlietlo 18. decembra smerom do Halabu (Aleppo) na severe krajiny.

Asadov režim sa zrútil 8. decembra po tom, ako povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci novembra začali proti vládnym vojskám ofenzívu. Asad prezidentskú funkciu prevzal v roku 2000 po smrti svojho otca Háfiza Asada, ktorý v krajine vládol od roku 1971. V Sýrii bol teraz ustanovený prechodný kabinet pod vedením HTS, ktorý má vládnuť do letočného 1. marca.