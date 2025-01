Chystá sa druhý pokus o zatknutie juhokórejského prezidenta, súd predĺžil zatykač

Juhokórejský súd schválil žiadosť protikorupčného úradu, aby predĺžil platnosť zatykača na prezidenta Jun Sok-jola. Príkaz pôvodne platil do pondelkového (6.1.) večera, napísala agentúra Jonhap. Vyšetrovatelia sa snažia Juna zadržať a vypočuť kvôli kontroverznému vyhláseniu stanného práva na začiatku decembra.

Súd minulý utorok na žiadosť Úradu pre vyšetrovanie korupcie v radoch lídrov (CIO) udelil súhlas na zatknutie prezidenta a tiež na prehliadku jeho sídla. Dôvodom žiadosti bolo to, že Jun, ktorého právomoci sú v súčasnosti pozastavené, ani na tretíkrát neuposlúchol predvolanie na výsluch kvôli vyhláseniu výnimočného stavu.

Zástupcovia CIO nechceli zverejniť dĺžku trvania súčasného zatykača, podľa agentúry AP by mal platiť sedem a po predĺžení až desať dní. Prezidentovi právnici tento krok od začiatku označujú za nezákonný a tvrdia, že CIO nemá právomoc oň žiadať.

V rámci pôvodného zatykača sa úrad v piatok snažil prezidenta zatknúť v jeho rezidencii, do cesty sa mu však postavili príslušníci Prezidentskej bezpečnostnej služby (PSS), ktorí početne výrazne prevýšili stočlenný vyšetrovací a policajný tím CIO, a ten bol nútený po šiestich hodinách akciu odvolať.

Šéf protikorupčného úradu O Dong-wun sa občanom ospravedlnil za to, že sa piatková akcia nepodarila pre mnohé „nepredvídateľné problémy“, za čo preberá plnú zodpovednosť. Zároveň podľa Jonhapu prisľúbil, že sa jeho úrad „dôkladne pripraví“ na druhé zatknutie, ktoré by mohlo byť poslednou takouto príležitosťou. Nepovedal ale, ktorý deň by k nemu malo dôjsť, upozornila AP.

Politická kríza v Južnej Kórei vypukla 3. decembra, keď prezident Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo kvôli údajným sympatiám opozície voči Severnej Kórei a kvôli údajnej protištátnej činnosti opozičných predstaviteľov. Len niekoľko hodín po ohlásení stanného práva sa však proti prezidentovmu rozhodnutiu postavil parlament a výnimočný režim nakoniec zrušila vláda.

Opozíciou ovládaný parlament Juna 14. decembra zbavil prezidentských právomocí a chce ho odvolať. Vyšetrovatelia chcú prezidenta vypočuť kvôli obvineniam z možného zneužitia funkcie a z organizovania vzbury, Jun sa však skrýva vo svojej rezidencii.