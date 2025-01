Trump chce kontrolu nad Grónskom, jeho syn tam vycestoval. Dánsko reaguje na vyjadrenia novozvoleného prezidenta

Donald Trump mladší priletel do Grónska, o ktoré jeho otec, zvolený prezident Donald Trump, opakovane prejavil záujem. Informovala o tom agentúra Reuters. Trump, ktorý nastúpi do funkcie 20. januára, uviedol, že by Grónsku prospelo, keby patrilo k Spojeným štátom. Záujem o kúpu dánskeho autonómneho územia pritom Trump prejavil už v roku 2019 počas svojho prvého funkčného obdobia. Dánska premiérka Mette Frederiksenová následne označila jeho špekulácie za absurdné a odkázala vtedy Trumpovi, že Grónsko nie je na predaj.