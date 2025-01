Sýria a Jordánsko chcú spoločne bojovať proti islamistom a drogám

Sýria a Jordánsko budú spoločne bojovať proti pašovaniu zbraní, obchodu s drogami a takzvanému Islamskému štátu (IS). Na tlačovej konferencii to povedal jordánsky minister zahraničia Ajman Safadí, ktorý v Ammáne rokoval s delegáciou nového sýrskeho vedenia, uviedla agentúra AFP. Jordánsko je pripravené Sýrii pomôcť dodávkami energií.

Obe krajiny podľa Safadího vytvoria spoločný výbor, ktorý sa zameria na zabezpečenie spoločnej hranice. V regióne totiž panujú obavy, že koniec bojov v Sýrii môže viesť k pašovaniu už nepotrebných zbraní cez hranice krajiny k novým zákazníkom. V období režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada bola Sýria dominantným producentom drogy captagon, označovanej ako kokaín chudobných. Z obchodu s touto látkou podľa denníka The National ťažila sýrska armáda aj Asadova rodina, ktorej niektorých členov Spojené štáty kvôli zapojeniu do výroby a distribúcie drogy sankcionovali. Jordánsko bolo pre captagon cieľovou aj tranzitnou krajinou do celého regiónu, kde sa táto droga stala zdrojom spoločenských problémov.

„Čo sa týka captagonu a jeho pašovania, sľubujeme, že je to koniec a nevráti sa to,“ povedal podľa agentúry Reuters na tlačovej konferencii sýrsky minister zahraničia Asaad Šíbání. Spolu s ním do Jordánska pricestoval minister obrany Murhaf Abú Kasra a šéf tajnej služby Anas Chattáb.

Dočasné uvoľnenie amerických sankcií uvalených na Sýriu v časoch Asadovho režimu, ktoré v pondelok Spojené štáty oznámili, by podľa Šíbáního malo byť prvým krokom k ich úplnému zrušeniu. Šibanie zopakoval, že sankcie sú prekážkou pre rekonštrukciu krajiny zničenej za 14 rokov občianskej vojny.

Jordánsko má záujem podieľať sa na obnove Sýrie, pričom je schopné ihneď dodávať elektrinu a pracuje na dodávkach plynu, povedal jordánsky minister.

Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana".

Asadov režim sa zrútil 8. decembra, krátko po tom, ako povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci novembra začali proti vládnym vojskám ofenzívu. Asad funkciu prezidenta Sýrie prevzal v roku 2000 po smrti svojho otca Háfiza Asada, ktorý v krajine vládol od roku 1971. V Sýrii bola zriadená prechodná vláda pod vedením HTS, ktorá má vládnuť do tohtoročného 1. marca.