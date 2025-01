Trump: Ak Hamas do inaugurácie nepustí rukojemníkov, prepukne peklo

Ak Hamas neprepustí do prezidentskej inaugurácie 20. januára zvyšok rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, prepukne v regióne peklo. Palestínskemu teroristickému hnutiu tak dnes na konferencii vo svojom floridskom sídle podľa agentúr pohrozil zvolený americký prezident Donald Trump.

Ani po novinárskych otázkach však nešpecifikoval, čo presne má daným „peklom“ na mysli. Pre Hamas to nebude dobré a úprimne povedané to nebude dobré pre nikoho. Vypukne peklo. Nemusím hovoriť viac, ale je to tak," povedal Trump a dodal, že nikdy nemalo dôjsť k teroristickému útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.

Vojnu v Pásme Gazy proti Hamasu začal Izrael v odvete za teroristický útok, pri ktorom ozbrojenci tohto islamistického hnutia a jeho spojencov 7. októbra 2023 v izraelskom pohraničí pozabíjali na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb odvliekli do Gazy ako rukojemníkov. Necelá stovka rukojemníkov je dodnes zadržiavaná, z nich asi tretina je však zrejme po smrti. Izraelská odvetná ofenzíva zničila veľkú časť Pásma Gazy masívnym bombardovaním a podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze pri nej zomrelo takmer 46-tisíc ľudí.

Steven Witkoff, ktorého si Trump vybral ako svojho splnomocnenca pre Blízky východ, dnes v Mar-a-Lago pred novinármi uviedol, že dúfa, že bude mať dobré správy ohľadom rukojemníkov už 20. januára. Poznamenal tiež, že poletí do katarského Dauha, kde sa bude o veci v stredu rokovať. „Je to prezident, jeho povesť, veci, ktoré povedal, čo je hnacou silou tohto vyjednávania, a tak dúfajme, že to všetko vyjde a zachránime nejaké životy,“ povedal Witkoff.

Palestínske teroristické hnutie Hamas podľa zdroja zo skupiny, na ktorého cez víkend odkazovali svetové médiá, schválilo zoznam 34 rukojemníkov, ktorých prepustenie požaduje Izrael v prípade dosiahnutia dohody o prímerí. Hamas tiež potvrdil, že prepustenie rukojemníkov je podmienené dosiahnutím dohody o stiahnutí izraelskej armády z Pásma Gazy a o trvalom prímerí. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však uviedol, že hnutie zatiaľ podobný menný zoznam rukojemníkov neposkytlo.