ONLINE: Biden pošle posledný veľký vojenský balík Ukrajine. V Ramsteine majú hovoriť o jej podpore až do roku 2027

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 050 dní Ukrajinskí vojaci pokračujú v love ruských cieľov Video Ukrajinská 68. jágerská bridága v akcii. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Čítajte viac 1 049. deň: Kyjev má stále držať západný okraj Kurachove. Rusko podľa Ukrajiny stratilo už viac ako 800-tisíc vojakov

6:50 Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu odcestuje na leteckú základňu Ramstein v Nemecku, kde 9. januára prebehne jubilejné 25. stretnutie kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, uvádza ukrajinská agentúra Unian. Správa na webovej stránke Pentagónu nazýva toto stretnutie „medzníkom“, dodáva agentúra.

Podľa správy sa Austin stretne s ministrami obrany a vojenskými predstaviteľmi, aby prediskutovali okamžité potreby Ukrajiny na bojisku, dlhodobé potreby obrany a koordináciu pomoci Kyjevu.

„Stretnutie sa zameria na potrebu zabezpečiť nepretržitú dodávku kľúčových schopností vrátane systémov protivzdušnej obrany, delostreleckej munície a obrnených vozidiel, ako aj na úsilie o posilnenie obrannej priemyselnej základne,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Ako podľa Unianu poznamenal jeden z predstaviteľov Pentagónu, na stretnutí sa určí plán obranyschopnosti Ukrajiny do roku 2027.

"Lídri koalície budú musieť schváliť cestovné mapy, ktoré načrtnú potreby a ciele Ukrajiny v oblastiach letectva, obrnených vozidiel, delostrelectva, odmínovania, dronov, integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany, informačných technológií a námornej bezpečnosti do roku 2027. Tieto cestovné mapy sú navrhnuté tak, aby darcovia mohli plánovať a podporovať Ukrajinu v budúcnosti,“ vysvetlil predstaviteľ.

Na otázku o budúcnosti Ramsteina, ak americká podpora pre skupinu po nástupe Trumpovej administratívy poklesne, predstaviteľ vyjadril presvedčenie, že „multilaterálna povaha“ skupiny zabezpečí jej budúcu udržateľnosť.

Novozvolený americký prezident Donald Trump sa v stredu vyjadril k téme vstupu Ukrajiny do NATO.

„Veľkou časťou problému je, že Rusko – veľa veľa rokov pred Putinom – povedalo, že NATO by nikdy nemalo zapojiť Ukrajinu. Bolo to ako vytesané do kameňa,“ povedal Trump. Prezident Joe Biden potom podľa Trumpa povedal, že nie, mala by mať Ukrajina možnosť vstúpiť do NATO. „No a potom má Rusko niekoho pred prahom dverí a ja chápem ich pocity,“ uviedol Trump.

Agentúra AP predtým podľa Unianu napísala, že na stretnutí v Ramsteine ​​má administratíva Joea Bidena v úmysle oznámiť veľký posledný balík pomoci pre Ukrajinu.

Presnú sumu nového balíka úrady nezverejnili. Je známe, že bude „významný“ a bude vytvorený z existujúcich zásob s cieľom dodať Ukrajine väčšinu sľúbených zbraní pred Trumpovou inauguráciou.