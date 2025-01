Babiš má šancu na jednofarebnú vládu, mieni politológ. Vzdá sa premiérskeho kresla?

Zatiaľ sa zdá, že hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré je favoritom volieb, bude mať viac než kedykoľvek predtým šancu zostaviť jednofarebnú vládu. Vedúci Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe (MUP) to povedal v rozhovore so spravodajkyňou TASR. Súčasná koalícia podľa neho už pochopila, že program nemôže postaviť len na téme „antibabiš“, ale voľby budú najmä o ekonomike.

Minuloročné voľby podľa Justa naznačili, ako by sa mohla začať prekresľovať stranícka mapa českej politiky. Pripomenul, že najviac sa vyšvihla koalícia Motoristov a Prísahy a nová podoba komunistickej strany v koalícii Stačilo. Práve tieto dva subjekty môžu zohrať kľúčovú úlohu v parlamentných voľbách ako Babišovi potenciálni koaliční partneri, myslí si Just.

Z dlhodobého hľadiska však podľa neho platí, že pre ANO je prioritou dosiahnuť taký výsledok, aby koaličného partnera nepotrebovalo. Nevylučuje, že ANO by mohlo zvíťaziť nadpolovičnou väčšinou, keďže v prieskumoch aktuálne dosahuje aj 37 percent.

Babiš však podľa neho možno ani nevie, či vôbec chce, aby sa do snemovne tieto strany dostali. „Ak by sa tam nedostali, jeho šanca na jednofarebnú väčšinu sa zvyšuje. Ak by sa tam dostali, šanca sa znižuje, ale zase môže mať koaličných partnerov. Pretože zo strán súčasnej vládnej koalície – aspoň oficiálne navonok – to vyzerá, že žiadnych partnerov mať nebude. Ale aj tu by som bol opatrný s rezolútnosťou týchto vyhlásení,“ povedal Just.

Ak bude ANO naďalej rásť, môže sa podľa Justa v budúcej vláde stať absolútne dominantnou silou. Pripomenul, že zatiaľ nie je jasné, či to bude pod vedením samotného Babiša alebo niekoho iného, keďže Babiš v minulosti opakovane vyhlásil, že by premiérom byť nemusel.

Ak by sa skutočne premiérskeho kresla vzdal, nebude to podľa Justa znamenať, že sa stiahne do svojho podnikateľského impéria, ale na vládu bude mať naďalej určujúci vplyv – či už formálny alebo neformálny. „Myslím si, že v ňom stále prevažuje túžba dostať sa späť do premiérskeho úradu,“ poznamenal Just.

Predvolebná kampaň je podľa neho už teraz pomerne razantná. Vládne strany opakovane zistili, že „antibabiš“ môže byť nanajvýš doplnkovou témou, myslí si politológ. Podľa jeho slov by mali najmä obhajovať svoje kroky. „A to je presne ten dôvod, prečo sa vláde v posledných mesiacoch príliš nedarilo. Ona pri tom, čo robila, a zároveň ako to obhajovala, začala strácať priazeň aj medzi svojimi vlastnými voličskými skupinami,“ priblížil situáciu Just.

Druhým dôvodom jej nízkej popularity je podľa neho to, že voliči tradičných strán sú citlivejší na neplnenie sľubov. Naopak, voličov populistických strán považuje za benevolentnejších.

Od vlaňajších krajských volieb vláda podľa Justa výrazne zintenzívnila komunikáciu. „Myslím si, že dobrým smerom. Ide o to, či nezačali neskoro. Začínajú viac prezentovať to, čo urobili… Už pochopili, že musia oveľa viac pracovať s pozitívnymi výsledkami svojej práce, čo doteraz veľmi nerobili, a ak áno, tak komunikácia bola často rozpačitá,“ zhodnotil politológ.

Hlavnou témou volieb podľa neho bude ekonomika – dane, inflácia, mzdy a ceny. Vzťah k Ukrajine a zahraničná politika bude iba jednou z tém. Myslí si, že k tomu prispel aj Fiala svojím vyhlásením, že ak mu Česi dajú ešte štyri roky vo vláde, budú mať platy ako v Nemecku. Výrok bude podľa neho žiť celú kampaň a pravidelne mu ho budú ostatní pripomínať. Vyjadrenie nepovažuje za dobrú stratégiu. Fialovi poradcovia sa však možno podľa Justa riadili tým, že aj irónia a zosmiešňovanie toho výroku môže priniesť pozitívne ovocie.