Pandémia upadla do zabudnutia, ale Covid-19 zabíja aj po piatich rokoch. Vedci varujú, aby sa svet poučil

Päť rokov odvtedy, ako sa COVID-19 začal šíriť svetom, vírus naďalej infikuje a zabíja ľudí na celej planéte. Aj keď v oveľa menšom meradle ako na vrchole pandémie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) od októbra do novembra minulého roka zomrelo na COVID-19 v 27 krajinách viac ako 3-tisíc ľudí.

Podľa WHO bolo od objavenia sa prvých infekcií v decembri 2019 oficiálne zaznamenaných približne 777 miliónov prípadov COVID-19 a viac ako sedem miliónov úmrtí. Predpokladá sa však, že skutočné číslo je omnoho vyššie. Viac ako 95 percent oficiálnych úmrtí na COVID-19 bolo zaznamenaných v rokoch 2020 až 2022.

Pandémia tiež ochromila zdravotnícke systémy, naštrbila ekonomiky a poslala obyvateľstvo mnohých krajín do karantény.

V druhej polovici roku 2022 sa miera infekcií a úmrtnosti znížila v dôsledku rastúcej imunity z očkovania alebo predchádzajúcej infekcie. Vírus tiež zmutoval a stal sa menej závažným.

V máji 2023 WHO vyhlásila núdzovú fázu pandémie za ukončenú. A odvtedy do značnej miery ustúpil z očí verejnosti.

„Svet chce zabudnúť na tento patogén, ktorý je stále s nami, a myslím si, že ľudia chcú dať COVID-19 do minulosti, ako keby bol koniec. A v mnohých ohľadoch predstierajú, že sa to nestalo, pretože to bolo príliš traumatické,“ povedala popredná epidemiologička WHO Maria Van Kerkhove.

Vakcíny proti Covidu boli vyvinuté v rekordnom čase a ukázali sa ako silná zbraň proti vírusu, pričom celosvetovo bolo doteraz podaných viac ako 13,6 miliardy dá­vok.

Vedci však varovali, že skôr či neskôr vypukne ďalšia pandémia, čím nabádajú svet, aby sa poučil z Covidu a pripravil sa na budúcnosť. V súčasnosti sa pozornosť zameriava na vtáčiu chrípku (H5N1), najmä po tom, čo Spojené štáty v pondelok informovali o prvom úmrtí človeka na tento vírus.