Rokovania o novej vláde v Rakúsku začínajú. Témy sú na stole: Sloboda tlače, Európa a Rusko

Podľa agentúry APA to vyhlásil úradujúci šéf ľudovcov Christian Stocker. Zároveň však uviedol, že v rozhovoroch bude považovať za dôležité témy slobodu tlače, spoluprácu v Európe a nezávislosť od Ruska. Slobodní bývajú označovaní ako pravicoví populisti a ak vládna koalícia vznikne, bude Kickl prvým kancelárom za túto stranu v dejinách alpskej republiky.

„Rozhovory povediem. Je ale potrebné úprimne odpovedať na otázky,“ povedal Stocker k spomínaným témam, ktoré ľudovci chcú objasniť.

Kickla v pondelok prezident Alexander Van der Bellen poveril zostavením vládnej koalície. V utorok potom Kickl ku koaličným rozhovorom podľa očakávania pozval ľudovcov. Ich úradujúci šéf Stocker už vopred ohlásil, že na vyjednávanie pripravený, dnes potom vyslovil oficiálny súhlas.

Kickl uviedol, že najprv očakáva schôdzku v úzkom formáte. Podľa APA by sa mohla konať ešte dnes.

Septembrové voľby FPÖ vyhrala so ziskom 28,8 percenta hlasov, nasledovaná ľudovcami s 26,3 percenta a sociálnymi demokratmi (SPÖ) s 21,1 percenta. Do parlamentu sa dostali ešte NEOS s 9,1 percenta a Zelení s 8,2 percenta. Koaličné rokovania o možnej trojkoalícii medzi NEOS, SPÖ a ÖVP stroskotali o predošlom víkende. V reakcii na to oznámil rezignáciu na post kancelára a predsedu strany ÖVP Karl Nehammer. Nehammera na čele strany dočasne nahradil Stocker, úrad spolkového kancelára potom v piatok prevezme minister zahraničia Alexander Schallenberg.