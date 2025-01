Vojna Ameriky s EÚ a koniec NATO? Trump chce obsadiť Grónsko a Kanadu

Myslí to aspoň trochu vážne alebo je to len extrémny spôsob diplomacie, či dokonca iba populistické divadlo pre voličov? Zvolený americký republikánsky prezident Donald Trump tvrdí, že by bol ochotný použiť aj vojenskú silu na získanie Grónska a Panamského prieplavu. O niečo lepšie v očiach republikána obstála Kanada. Tú chce ovládnuť prostredníctvom ekonomických opatrení.

„Nie som si istý, či je Trump hlúpy, alebo naozaj zlomyseľný. Z môjho pohľadu neexistuje žiadny spôsob, akým by sa dali pozitívne vysvetliť jeho vyjadrenia týkajúce sa zahraničnej politiky. Trumpove komentáre o Grónsku a Kanade by boli úplne nevhodné aj pre pracovníka rezortu diplomacie na nejakom strednom stupni riadenia, nehovoriac už o zvolenom prezidentovi. Ak pre nič iné, tak sú problémom pre Severoatlantickú alianciu. Myslím si, že Trump si neuvedomuje, že Grónsko už je súčasťou NATO, a teda je pod bezpečnostným dáždnikom USA, hoci mu to roku 2019 vysvetlil jeho vtedajší poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton. A očividne republikán nechápe, že veľká väčšina Kanaďanov by hlasovala proti nemu, keby ich krajinu prinútil, aby sa stala súčasťou USA,“ reagoval pre Pravdu Kurk Dorsey, expert na dejiny americkej zahraničnej politiky z univerzity v New Hampshire.

„Je možné, že bude potrebné niečo urobiť,“ odpovedal Trump na priamu otázku, či môže vylúčiť vojenský zásah proti Grónsku a Paname. O Kanade vyhlásil, že jej spojenie so Spojenými štátmi by bolo skutočne niečo zásadné, krajiny by sa zbavili umelo nakreslenej hraničnej čiary a vraj by to bolo oveľa lepšie pre národnú bezpečnosť.

Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil viaceré obrázky, na ktorých sú USA a Kanada zobrazené ako jedna krajina. Zároveň jeho syn Donald Trump mladší navštívil Grónsko, kde ho vraj skvele prijali.

„Nie som si istá, čo presne sa dá povedať o komentároch zvoleného prezidenta, ale ponúknem vám jednu odpoveď. Existuje pomerne veľa dôkazov, že Trump sa riadi teóriou vyjednávania, že pôsobí ako šialenec. Je to prístup, pri ktorom konáte trochu nepredvídateľne a iracionálne. Potom je vraj pravdepodobnejšie, že dosiahnete lepšiu dohodu, ako keby ste vyzerali normálne. Územné hrozby, ktoré Trump využíva, sú neuveriteľné. Ak sa prezentuje ako dostatočne veľký blázon na to, aby vzniesol takéto požiadavky, zvyšok sveta sa musí mať na pozore,“ vyhlásila pre Pravdu Stacie Goddardová, profesorka politológie z Wellesley College v Massachusetts.

„Naozaj si neviem predstaviť, že by Trump nariadil americkej armáde, aby obsadila niektoré z týchto území. Možno je to naivné, ale ja to tak jednoducho nevidím. Môže to byť Trumpov vyjednávací štýl – žiadajte maximum a vyvíjajte tlak na svojho partnera. V prípade Panamského prieplavu získajte lepšie podmienky pre americké plavidlá. V prípade Grónska prinúťte Dánov, aby urobili viac na obranu územia, Kanadu prinúťte zakročiť proti ilegálnym prechodom cez hranice. Zahraničnopolitickí poradcovia, ktorých má Trump – ľudia ako Marco Rubio a Mike Waltz – nie sú nerozumní a mám podozrenie, že to, čo sa deje považujú za postoj do rokovaní. Ale určite je to zvláštny spôsob, ako riešiť veci, a je to niečo, čomu sa svet možno bude musieť prispôsobiť počas nasledujúcich štyroch rokov,“ reagoval pre Pravdu Thomas Schwartz, profesor histórie, politológie a európskych štúdií z Vanderbiltovej univerzity v Nashville.

Podľa experta na globálnu politiku z Torontskej univerzity Daniho Nedala sa aspoň do určitej miery dajú Trumpove výroky analyzovať v rámci existujúceho medzinárodného systému.

„Je skutočne ťažké hodnotiť tieto vyhlásenia, ale myslím si, že je dôležité rozlišovať medzi problémami Panamy a Grónska a tvrdením, že Kanada má byť 51. štát USA. V prvom prípade sa dá hovoriť o určitom precedense, ktorý vychádza z histórie USA aj z vyjadrení Trumpovej predchádzajúcej vlády. Čo sa týka Kanady, je to podľa mňa do veľkej miery klasické trolovanie,“ zhodnotil pre Pravdu Nedal. Expert si myslí, že skryté aj priame Trumpove hrozby namierené proti Paname a Grónsku sú ťažkopádnym krokom, ktorý má prinútiť miestne vlády, aby rokovali s Washingtonom.

"Čo sa týka Panamy, nie je jasné, čo presne by chcel Trump dosiahnuť, okrem nižších tranzitných poplatkov. Je celkom možné, že si myslí, že USA by skutočne mali znovu ovládnuť prieplav, hoci to nedáva strategický ani ekonomický zmysel. Ale môže byť spokojný s tým, že panamská vláda aj pre tlak USA odmietala plánované čínske investície do infraštruktúry a logistiky. (Trump nehovorí pravdu, keď tvrdí, že čínski vojaci kontrolujú prieplav, ktorý bol americkým územím, ale od roku 1999 patrí Paname, pozn. red.). Myslím si, že zvolený prezident je skutočne presvedčený, že USA môžu a mali by kúpiť Grónsko. No hovoríme o fakticky autonómnom regióne Dánska, ktorý sa môže stať nezávislým štátom. Trumpovi by sa mohlo podariť dotlačiť Grónsko k nejakej exkluzívnej bilaterálnej dohode, ale nie je jasné, či by získal niečo, čo už neponúkajú súčasné zmluvy,“ vysvetlil Nedal.

Právo silnejšieho?

Roku 1989 USA v Paname vojensky zasiahli, aby odstránili diktátora Manuela Noriegu, ktorého potom v USA odsúdili na 40 rokov väzenia za pašovanie drog a pranie špinavých peňazí. Mohol by Trump skutočne zaútočiť na Grónsko? Keby sa o niečo také pokúsil, a keď by k tomu pridal ešte vyhrážky Kanade, vytvoril by konflikt s EÚ, a tiež v rámci NATO.

„Ak by som bol lídrom akejkoľvek krajiny, ktorá verí, že jej Spojené štáty poskytujú bezpečnostné záruky, predpokladal by som, že od 20. januára nebudú platiť, keď Trump nastúpi do Bieleho domu. Nemyslím si, že republikán nájde spôsob, ako vystúpiť z NATO, ale jeho opakované komentáre o aliancii a spojencoch jasne ukazujú, že článok 5 o kolektívnej obrane nepovažuje za záväzný. A aj lídri v Južnej Kórei a na Taiwane by urobili dobre, keby predpokladali, že v dohľadnej budúcnosti budú na problémy sami,“ varoval Dorsey.

Grónsko, kde sa presadzuje hnutie za nezávislosť, je súčasťou Dánska a v rámci toho je ako zámorské územie spojené s EÚ. A tá ma podobne ako Severoatlantická aliancia klauzulu o bezpečnostnej spolupráci v prípade, že by na členské štáty niekto zaútočil.

Pustila by sa únia do vojny s USA o Grónsko? Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyhlásil, že EÚ nenechá iné krajiny sveta útočiť na svoje suverénne hranice. Šéf diplomacie neráta s tým, že by Amerika chcela Grónsko obsadiť, ale podľa neho sa vo svete presadzuje právo silnejšieho. Samozrejme, (vojenský) konflikt medzi USA a úniou, perspektíve medzi členmi NATO by potešil krajiny, ako sú Rusko či Čína. Takýto vývoj by zásadne oslabil transatlantické vzťahy a mohol by viesť aj k tomu, že by aliancia prestala fungovať.

Končiaci kanadský premiér Justin Trudeau vyhlásil, že scenár, že by sa jeho štát pripojil k USA, je rovnako pravdepodobný, ako ten, že snehová guľa prežije v pekle. Dánsko sa v reakcii na Trumpa usiluje zachovať diplomatické dekórum.

„Je pozitívne, že americký záujem o to, čo sa deje v severnom Atlantiku a arktickom regióne, rastie, pretože určité napätie, ktoré vidíme v iných častiach sveta, začína prenikať aj do Arktídy,“ povedala pre televíziu TV2 dánska premiérka Mette Frederiksenová. Zdôraznila, že o osude Grónska musia rozhodnúť miestni obyvatelia, ktorých je asi 56-tisíc.