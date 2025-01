Fico: Máme 'sakra' vážny problém, v Bruseli budem riešiť Zelenského sabotáž na finančných záujmoch SR

Slovenský premiér Robert Fico chce v Bruseli riešiť škodu vo výške takmer 1,5 miliardy eur, ktorú podľa neho Ukrajina spôsobila Slovensku zastavením tranzitu plynu. Taktiež to bol dôvod, pre ktorý cestoval do Moskvy. Uviedol to v stredu vo videu na sociálnej sieti.