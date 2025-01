Ukrajina tuší, koľko mužov by sa zo zahraničia vrátilo domov, keby sa vyhli vstupu do armády. Čo môže urobiť Kyjev pre návrat utečencov?

Príslušník ukrajinských ozbrojených síl salutuje pri soche padlého vojaka v Kyjeve. Veľa ukrajinských mužov by sa rado vrátilo do vlasti ešte pred skončením vojny, ale prekáža im, že by ich mohli povolať do armády.

Príslušník ukrajinských ozbrojených síl salutuje pri soche padlého vojaka v Kyjeve. Veľa ukrajinských mužov by sa rado vrátilo do vlasti ešte pred skončením vojny, ale prekáža im, že by ich mohli povolať do armády.

Šéf diplomacie Andrij Sybiha nedávno povedal, že ukrajinských utečencov je približne 7,5 milióna. Je to veľký počet s prihliadnutím na fakt, že podľa ministra pred začiatkom ruskej invázie žilo na Ukrajine okolo 42 miliónov ľudí. Z toho vyplýva, že teraz ich je na domácej pôde zhruba 34,5 milióna. Možno je ich však ešte menej, lebo o inom údaji sa zmienil nový člen vlády Oleksij Černyšov, ktorý sa má postarať o návrat Ukrajincov zo zahraničia. Minister národnej jednoty odhadol, že na ukrajinskom území sa nachádza 32 miliónov obyvateľov.

Černyšov prekvapil tvrdením, že za hranicami môže žiť 20 až 25 miliónov Ukrajincov. Čiže približne až trojnásobne viac, ako hovoril Sybiha o počte azylantov. „Zaujímavé, kde minister Černyšov našiel zvyšok? Možno je reč o občanoch cudzích štátov, ktorí sú etnickí Ukrajinci alebo majú ukrajinský pôvod," poznamenal server Informator.

Možno ešte viac zaujal výrok ministra národnej jednoty o postoji ukrajinských mužov v zahraničí k domácej mobilizácii, pričom tých, čo jej nechcú podliehať, nijako nekritizoval. Konštatoval to iba ako holý fakt. „Päťdesiat percent mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, je pripravených vrátiť sa na Ukrajinu už teraz, bez toho, aby čakali na skončenie vojny, ak sa vyrieši otázka s výnimkou z mobilizácie. Nepochybne sa boja možnej mobilizácie. Či je to dobre alebo zle, hodnotiť to môžeme neskôr, je to tak, ako to je," citovala agentúra Interfax-Ukrajina z vystúpenia Černyšova na parlamentnej pôde.

Plánuje Černyšov podniknúť nejaké kroky, aby sa títo muži vyhli vstupu do armády? Informator požiadal o spresnenie jeho slov, ale z reakcie štátneho tajomníka ministerstva národnej jednoty Kyryla Dombrovského sa v podstate nič nedozvedel, pričom ten poznamenal, že redakcia sa má obrátiť na ministerstvo hospodárstva, ktoré vypracúva podmienky vyňatia spod mobilizácie.

Pochopiteľne, že ide o mimoriadne chúlostivú tému: veď tí, čo sa chopili zbrane a vydali sa brániť vlasť, prečo by sa mali prizerať, ako sa domov vrátia muži, ktorým by štát umožnil nepostaviť sa na obranu napadnutej Ukrajiny? Na druhej strane si vedúci predstavitelia štátu istotne uvedomujú, že treba urobiť maximum, aby ukrajinskí muži čo najskôr prišli späť. Nikto však nevie, ako dlho ešte vojna potrvá; veľké nádeje sa vkladajú do Donalda Trumpa, keď príde do Bieleho domu, ale je otázne, či naozaj dokáže priviesť šéfa Kremľa Vladimira Putina k mierovej dohode s prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Čo sa týka plánov Černyšova v spojitosti so snahou o návrat utečencov (mužov i žien), nateraz je známe, že chce vytvoriť úrad s názvom Agentúra národnej jednoty. Svoje pobočky má otvoriť v európskych krajinách, kde Ukrajinci získali dočasný azyl. Bude im poskytovať servis súvisiaci s repatriáciou. Podľa agentúry UNIAN sa Černyšov chystá prevádzkovať tieto pobočky v prvom rade v Česku, Nemecku a Poľsku, kde sa nachádza veľmi veľa Ukrajincov, ktorí utiekli pred hrôzami vojny do bezpečia.

Minister národnej jednoty podčiarkol, že štát musí ponúknuť navrátilcom sociálne záruky, príležitosť uplatniť sa na trhu práce a poskytnúť ich deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. O konkrétnostiach sa zatiaľ nehovorí, čo je viac-menej pochopiteľné, pretože vojna pokračuje. Premiér Denys Šmyhal však ubezpečuje, že vláda má jasno v tom, ako treba postupovať. „Myšlienka vytvorenia ministerstva národnej jednoty pomôže koordinovať milióny Ukrajincov v zahraničí, vrátiť milióny Ukrajincov domov, realizovať túto stratégiu. Teraz sa zaoberáme tým, ako implementovať tieto idey, aby to bolo efektívne a skutočne fungovalo," citoval Šmyhala server New Voice.

Mimochodom, Zelenskyj sa nazdáva, že návrat Ukrajincov zo zahraničia by sa už teraz dal urýchliť, keby existovali podstatné bezpečnostné garancie: zmieňuje sa o nevyhnutnosti pokryť kvalitnou protivzdušnou obranou každé väčšie mesto na Ukrajine.

Dá sa odhadnúť, koľko Ukrajincov by sa mohlo naozaj vrátiť domov? Sociológ Oleksij Antypovič, ktorý je riaditeľ agentúry Rating, pre stanicu BBC povedal, že reálne to môže byť tretina z nich: „Väčšina týchto ľudí hovorí, že sa chcú vráti, ale je veľký rozdiel, keď sa ich pýtate, či sa chccú vrátiť na Ukrajinu alebo či sa vrátita. Chcete? Áno, chcem, ale nemôžem. Ako hodnotíte šancu, že sa (skutočne) vrátite na Ukrajinu? A tam už výrazná väčšina nie je, povedal by som, že je to tretina."

Keď sociologická agentúra Rating robila prieskum medzi utečencami, zistila, že približne polovica opýtaných by nechcela zostať žiť v zahraničí. Samozrejme, že rodnú krajinu má človek iba jednu, ťahá ho to domov, no milióny Ukrajincov spoznali lepší život na Západe. Výhod tam môžu nájsť viac ako doma a dalo by sa pokračovať v ďalších argumentoch. Dá sa napríklad spomenúť aj to, že zvlášť malé deti už takpovediac zapustili korene v novom prostredí a návrat by mohli ťažko znášať.