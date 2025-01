Biden si myslí, že nad Trumpom mohol zvíťaziť

Odchádzajúci americký prezident Joe Biden si myslí, že ak by zostal v súboji o Biely dom s Donaldom Trumpom, mohol by ho vyhrať. Povedal to v rozhovore pre noviny USA Today zverejnenom v stredu, v ktorom zároveň pripustil, že si nie je istý, či by vo funkcii vydržal celé funkčné obdobie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.