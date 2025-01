Musk hľadá cestu, ako odvolať britského premiéra Starmera. Európski lídri odsudzujú miliardárove vyjadrenia

Informoval o tom vo štvrtok denník The Financial Times. Ďalšie parlamentné voľby v Británii by sa mali konať až v polovici augusta 2029.

Musk, najbohatší človek sveta, zvažoval, ako by on a jeho spojenci mohli destabilizovať Starmerovu labouristickú vládu. Hľadal preto informácie o budovaní podpory pre alternatívne britské politické hnutia, aby si vynútil zmenu vlády. FT v tejto súvislosti spomína predovšetkým protiimigračnú stranu Reform UK.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

Musk bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o komentár. „Jeho názor je, že samotná západná civilizácia je ohrozená,“ citoval The Financial Times jednu z jeho blízkych osôb.

Miliardár sa v posledných týždňoch k britskej politike vyjadruje opakovane, nedávno požadoval Starmerov odchod z funkcie, kvôli viac ako desať rokov starej kauze, ktorú Musk ako majiteľ sociálnej siete X pomohol vrátiť do britskej verejnej diskusie.

Starmer ako niekdajší šéf britskej prokuratúry v rokoch 2008 až 2013 podľa kritikov aj Muska zlyhal v potieraní sexuálneho násilia proti deťom, ktoré zneužívali väčšinou pakistanské gangy v anglickom Rotherhame a ďalších mestách. Britský premiér obvinenia dôrazne odsúdil. Trumpov spojenec tiež nabádal k Starmerovmu zatknutiu v súvislosti s vraždou troch dievčat v anglickom Souhporte.

Čítajte viac Horor na tanečnej škole v Southporte. Tínedžer v maske zabil nožom tri deti, ďalšie vážne zranil

Musk sa v posledných týždňoch opakovane vyjadruje k vnútornej politike niektorých európskych krajín. Jednoznačne napríklad podporil nemeckú protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Stal sa kvôli tomu terčom kritiky zo strany viacerých nemeckých politikov a vláda v Berlíne jeho výroky označila za pokus ovplyvniť voľby.

Platforma X vo štvrtok odvysiela naživo rozhovor Muska a predsedníčky AfD Alice Weidelovej. V Nemecku sa 23. februára uskutočnia predčasné parlamentné voľby, pričom AfD je približne s 19 percentami hlasov na druhom mieste v prieskumoch verejnej mienky.

Miliardárove vyjadrenia smerom k Európe odmietli okrem Starmera napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, nórsky premiér Jonas Gahr Störe či jeho španielsky kolega Pedro Sánchez.

Musk, ktorý je okrem iného šéfom výrobcu elektromobilov Tesla, je podľa agentúry Bloomberg v súčasnosti najbohatším človekom na svete s majetkom 437 miliárd dolárov. Nastupujúci americký prezident ho poveril rolou svojho zvláštneho poradcu pre efektivitu vlády a očakáva sa, že Musk bude chcieť mať na chod novej exekutívy vplyv.