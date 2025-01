Arménsko sa definitívne otočilo Rusku chrbtom. Krajina sa pripravuje na vstup do EÚ

Arménsko by mohlo byť čoskoro na ceste k vstupu do Európskej únie. Ako referuje web Politico, vo štvrtok to vyhlásil arménsky premiér Nikol Pašinjan. Oznámenie arménskeho predsedu vlády prišlo na pozadí rastúceho napätia s Kremľom, ktorý bol kedysi jedným z jeho hlavných spojencov.