Líder maďarskej opozície chce pevne udržať krajinu v EÚ a NATO. S Ruskom chce mať pragmatické vzťahy

V prípade víťazstva mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) v maďarských voľbách by táto strana chcela Maďarsko pevne udržať v Európskej únii a NATO, pričom by sa usilovala o pragmatické vzťahy s Ruskom. Pre agentúru Reuters to uviedol predseda strany Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.