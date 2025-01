ONLINE: Zelenskyj vraví o dôstojnom konci vojny. Od spojencov dostal balíčky so zbraňami

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 052 dní Ukrajinskí vojaci pokračujú v love ruských cieľov Video Ukrajinská 68. jágerská bridága v akcii. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

5:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že v záujme Spojených štátov je stáť po boku Ukrajiny. Urobil tak hneď na začiatku stretnutia takzvanej kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny na americkej leteckej základni Ramstein, ktorá bola posledná pred nástupom zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie. Dosluhujúci americký minister obrany Lloyd Austin oznámil, že USA Ukrajine poskytnú ďalšiu vojenskú pomoc za 500 miliónov dolárov.

Cieľom Kyjeva je podľa Zelenského ukončiť vojnu dôstojne, a to ešte v tomto roku. „Robím všetko pre to, aby som tento rok dôstojne ukončil túto vojnu pre Ukrajinu a celú Európu. Viem, že sa môžem spoľahnúť na podporu našich partnerov. Všetci si musíme pamätať, že ukončiť vojnu je náš spoločný cieľ – náš, nie ruský, to chcú Ukrajinci, Európania, Američania a mnohí naši globálni partneri,“ uviedol na sociálnej sieti.

Prezident tiež uviedol, že vyslanie vojenských kontingentov spojeneckých krajín na Ukrajinu by bolo jedným „z najlepších nástrojov“, ako donútiť Moskvu k uzavretiu mieru. Napriek pokračujúcej západnej podpore teraz ruské sily za cenu veľkých strát na východe Ukrajiny pomaly postupujú.

Americký minister obrany Austin sľúbil Ukrajine novú vojenskú pomoc za pol miliardy dolárov. Balíček podľa neho obsahuje muníciu do protilietadlových systémov, muníciu a technickú podporu pre stíhačky F-16 a mostné systémy. Ďalšie balíčky pre Ukrajinu podľa amerického ministra chystajú napríklad aj Dánsko a Nórsko. USA sú čo do objemu vojenskej pomoci najštedrejším podporovateľom Ukrajiny. „Ak (ruský prezident Vladimir) Putin zhltne Ukrajinu, jeho apetít len porastie,“ varoval Austin.

Podľa Zelenského by sa mala teraz tiež prehĺbiť spolupráca Ukrajiny a jej spojencov pri výrobe dronov. „Prosím investujte do tejto silnej stránky Ukrajiny,“ povedal. Vyzval tiež na dodanie sľúbených systémov protivzdušnej obrany a v tejto súvislosti spomenul stredajší ruský úder na Záporožie, ktorý si vyžiadal 13 obetí.

Nemecký minister obrany Pistorius na tlačovej konferencii zdôraznil, že Ukrajina sa môže spoľahnúť na podporu Nemecka vo svojej obrane proti ruskej agresii, a to aj po nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách. Ramsteinská skupina podľa neho má zmysel, osvedčila sa a Berlín ju chce udržať aj v prípade, že by o ňu USA stratili záujem.

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová dúfa, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu aj po nástupe novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa do úradu. Zároveň však ozrejmila, že pokiaľ sa tak nestane, Európska únia je pripravená prevziať iniciatívu, píše agentúra AFP.

„Som si naozaj istá, že všetci ostatní členovia (EÚ), a dúfam, že aj Spojené štáty, sú pripravení pokračovať v podpore Ukrajiny,“ povedala Kallasová pred príchodom na rokovania Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny na americkej základni Ramstein v Nemecku. „Európska únia je tiež pripravená prevziať toto vedenie, ak to Spojené štáty nebudú chcieť urobiť,“ vyhlásila.

V rozhovore s novinármi Kallasová zdôraznila, že v tejto fáze „by sme nemali špekulovať o budúcej podpore USA“. Pripomenula tiež, že Spojené štáty majú v Európe svoje záujmy a že medzi ne nepatrí to, „aby sa Rusko stalo najväčšou silou na svete“, píše AFP.

„Takže som si istá, že (keď) sa toto vedenie ujme funkcie, uvidí aj širší obraz,“ dodala.

Tohtotýždňová ramsteinská schôdzka bola posledná za úradovania amerického prezidenta Joea Bidena a nie je vylúčené, že je úplne posledná, pretože nový šéf Bieleho domu nebude chcieť v tomto formáte pokračovať. V utorok Trump povedal, že dúfa, že v rusko-ukrajinskom konflikte sa podarí uzavrieť prímerie do šiestich mesiacov od jeho nástupu do funkcie. Predtým tvrdil, že vojnu ukončí do 24 hodín po nástupe do úradu.