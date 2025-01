Putin sa chce stretnúť s Trumpom. My tu vojnu musíme ukončiť, tvrdí budúci šéf Bieleho domu

Ruský prezident Vladimir Putin sa chce stretnúť, pripravuje sa schôdzka, povedal budúci americký prezident Donald Trump, ktorý sa do Bieleho domu vráti 20. januára. Žiadny časový plán ohľadom rozhovorov so šéfom Kremľa však neposkytol, napísala agentúra Reuters. Kremeľ v piatok oznámil, že Putin je rozhovorom s Trumpom otvorený.

„Chce sa stretnúť a pripravujeme to,“ povedal Trump vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago s odkazom na Putina. „Povedal to dokonca verejne a my tú vojnu musíme ukončiť,“ dodal.

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video

V utorok povedal, že dúfa, že sa podarí uzavrieť prímerie v rusko-ukrajinskej vojne do šiestich mesiacov od jeho nástupu do funkcie. Predtým tvrdil, že vojnu ukončí do 24 hodín po nástupe do úradu.

„Prezident sa opakovane vyjadril, že je otvorený kontaktu so svetovými lídrami, vrátane prezidenta USA, vrátane Donalda Trumpa,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na tlačovej konferencii.

Ukončí Trump po nástupe do Bieleho domu vojnu na Ukrajine? Do 24 hodín Do pol roka Do konca volebného obdobia Nikdy Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Do pol roka 55,0% Do konca volebného obdobia 25,0% Nikdy 17,0% Do 24 hodín 3,0%

Putin podľa neho uvítal Trumpovu vôľu riešiť problémy dialógom. Podľa Peskova k pokroku v príprave schôdzky medzi lídrami zrejme dôjde po nástupe Trumpa do funkcie.

Kremeľ obvinil Bidena

Peskov v piatok tiež obvinil administratívu amerického prezidenta Joea Bidena z toho, že nastupujúcemu Trumpovi zanechala ten najťažší odkaz, čo sa týka bilaterálnych vzťahov medzi Ruskom a USA. Podľa neho by Biden mohol ešte na Rusko naposledy uvaliť ďalšie nové sankcie.

Biden tento týždeň predstaví nové sankcie namierené proti ruskej ekonomike s cieľom posilniť Kyjev v jeho boji proti Moskve pred tým, než sa Trump ujme prezidentského úradu. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol jeden z amerických predstaviteľov.

Čítajte viac Zelenskyj podporil nasadenie armád NATO na Ukrajine. Pre Európu a celý svet sa začína nová kapitola, tvrdí

Rusko začalo rozsiahlu vojenskú agresiu proti Ukrajine 24. februára 2022. Spojené štáty sa pod vedením súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena postavili na stranu Kyjeva, ktorý podporujú okrem iného dodávkami vojenskej techniky a zbraní.

Nie je však isté, či bude pomoc pokračovať rovnakým tempom aj za Trumpa, ktorý vyhlásil, že chce vojnu rýchlo ukončiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno povedal, Trump by mohol byť rozhodujúce pre výsledok ruskej vojny proti Ukrajine a je schopný ruského prezidenta Putina zastaviť.

Čítajte viac Zelenskyj poskytol trojhodinový rozhovor. Hovoril o mieri, sankciách i voľbách. Putina nazval mamutom, ktorý sa bojí Trumpa

Trumpov návrat do Bieleho domu vyvolal na jednu stranu nádej na diplomatické riešenie na ukončenie ruskej invázie na Ukrajine, ale viedol aj k obavám v Kyjeve, že rýchla mierová dohoda by mohla mať vysokú cenu. Trumpovi poradcovia podľa Reuters predložili návrhy na ukončenie vojny, ktoré by v dohľadnej dobe fakticky prenechali veľké časti krajiny Rusku.

Peskov v piatok vyhlásil, že ruský postoj k ukončeniu vojny sa naďalej zhoduje s tým, ktorý Putin vyjadril vlani v júni. Putin vtedy povedal, že Rusko je ochotné konflikt ukončiť, ak sa Ukrajina vzdá svojich ambícií na členstvo v NATO a úplne sa stiahne zo štyroch regiónov, ktoré Rusko čiastočne kontroluje a v rozpore s medzinárodným právom vyhlasuje za svoje. Kyjev to odmietol s tým, že sa to rovná kapitulácii.