Turecko ukazuje prstom na Francúzsko: Riešte si svojich 'džihádistov' v Sýrii. Fidan: USA sú jediným partnerom Ankary

„Úprimne povedané nevenujeme pozornosť krajinám, ktoré využívajú americkú moc a skrývajú sa za ňou na presadzovanie svojich vlastných záujmov. Naším partnerom v tejto otázke je Amerika, "vyhlásil dnes turecký minister zahraničia. "Ak má Francúzsko niečo urobiť, potom to je zobrať svojich občanov (zo Sýrie), priviesť ich do vlastných väzníc a súdiť ich,“ dodal Fidan s odvolaním sa na džihádistov s francúzskymi pasmi v táboroch na severovýchode Sýrie, ktorých stráži arabsko-kurdská aliancia Sýrske demokratické sily (SDF).

Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". Fotogaléria 28 fotiek +25

Podľa Fidana je cieľom Turecka zabezpečiť „stabilitu“ v Sýrii po zvrhnutí bývalého prezidenta Bašára Asada. Pozornosť preto upriamil na Sýrske obranné sily (SDF) vedené Kurdmi, ktoré už desať rokov spolupracujú so Spojenými štátmi v boji proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS). Ankara tvrdí, že existuje spojenie medzi touto skupinou a Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorá už desaťročia vedie v Turecku povstanie. Ankara spolu s Washingtonom považujú PKK za teroristickú organizáciu.

Spojené štáty v súčasnosti vedú rokovania s cieľom zabrániť tureckej ofenzíve v oblasti.

„Spojené štáty sú naším jediným partnerom… Popravde neberiem do úvahy krajiny, ktoré sa snažia presadiť svoje záujmy v Sýrii, zatiaľ čo sa skrývajú za silou USA,“ povedal Fidan. Podľa AFP hovoril minister zrejme o Francúzsku, ktoré je súčasťou medzinárodnej koalície s cieľom je zabrániť oživeniu džihádistov v oblasti.

Na otázku o možnosti nasadenia francúzsko-amerických jednotiek na severovýchode Sýrie minister odpovedal, že hlavným záujmom Francúzska by mala byť repatriácia svojich občanov, ktorých v krajine uväznili v súvislosti s džihádistickými aktivitami. „Ak by Francúzsko malo niečo urobiť, takto by to bolo presunutie svojich občanov do vlastných väzníc a ich súdenie,“ dodal Fidan.

