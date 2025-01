Zľakli sa v Poľsku Trumpa? Netanjahuovi ponúkajú bezpečný vstup do bývalého nacistického koncentračného tábora

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by do Poľska mohol pricestovať bez obavy, že by ho zadržali na základe zatykača, ktorý naňho vydal Medzinárodný trestný súd. Spomienka na oslobodenie nacistického koncentračného tábora v Auschwitzi sa uskutoční 27. januára.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by do Poľska mohol pricestovať bez obavy, že by ho zadržali na základe zatykača, ktorý naňho vydal Medzinárodný trestný súd. Spomienka na oslobodenie nacistického koncentračného tábora v Auschwitzi sa uskutoční 27. januára.

Kým v prípade Putina bolo absolútne jasné, že pozvánku nedostane, naopak, v prípade Netanjahua pretrvávajú nejasnosti, pričom sa najprv zdalo, že aj jeho účasť je bezpredmetná. Auschwitz oslobodila 27. januára 1945 Červená armáda. V továrni na smrť, ako prezývali tento nemecký láger, nacisti zavraždili státisíce deportovaných, najviac zabitých bolo Židov (približne až 1,1 milióna a medzi nimi veľa tých, ktorých odvliekli z vojnového slovenského štátu). Čo sa týka (ne)účasti izraelského premiéra, tá má zaujímavý vývoj. Médiá sa jej podstatne prvý raz pozorne venovali pred tromi týždňami.

Krátko pred Vianocami poľský denník Rzeczpospolita prišiel s tvrdením, že úrad predsedu vlády židovského štátu neprejavil záujem o jeho účasť v Auschwitzi. „Vedeli, aká bude odpoveď Varšavy." Aká? Poľsko by malo povinnosť zatknúť Netanjahua a vydať ho súdu do Haagu. Noviny zároveň citovali štátneho tajomníka rezortu poľskej diplomacie Wladislawa Bartoszewskeho, ktorý síce nie explicitne, ale nepriamo naznačil jasne, že izraelského premiéra by mali zadržať na základe zatykača vydaného v novembri 2024 za údajné vojnové zločiny v Pásme Gazy: „Zaviazali sme sa rešpektovať rozhodnutia Medzinárodného trestného súdu," poznamenal Bartoszewski, ktorý má za úlohu koordinovať prípravy pietnej spomienky na obete Auschwitzu.

Denník dodal, že Izrael by mal zastupovať minister zahraničných vecí Gideon Saar s tým, že s príchodom prezidenta Jicchaka Herzoga sa nepočíta. Neskôr sa objavila informácia, že ani Saar nepríde, zúčastniť by sa mal minister školstva Yoav Kisch.

Teraz však nastal výrazný posun. Postaral sa oň poľský prezident Andrzej Duda. V liste adresovanom predsedovi vlády Donaldovi Tuskovi požiadal, aby úrady garantovali Netanjahuovi nerušený pobyt v Poľsku v prípade, že pricestuje uctiť si obete holokaustu. Zdôvodnil to výnimočnosťou podujatia prí príležitosti okrúhleho výročia oslobodenia Auschwitzu. Tusk vyhovel Dudovi. „Poľská vláda zaručí bezpečnú účasť lídrov Izraela na spomienkových slávnostiach 27. januára 2025 ako súčasť vzdania úcty židovskému národu, ktorého milióny dcér a synov sa stali obeťami holokaustu Tretej ríše," citovala agentúra PAP z reakcie premiéra.

Duda a Tusk čelia na domácej pôde kritike, že Varšava používa dvojaký meter. Tí, čo by rad videli, ako polícia zatýka Netanjahua, pripomínajú, ako bolo Poľsko pobúrené, keď Putin vlani v septembru priletel na návštevu Ulánbátáru. Aj Mongolsko je viazané tzv. Rímskym štatútom, ktorým sa zriadil súd v Haagu, ale zatykač na šéfa Kremľa nerešpektovalo. „Vyjadrujeme ľútosť, že návšteva prezidenta Ruskej federácie sa uskutočnila v Mongolsku v situácii, keď je na neho vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu a Mongolsko je zmluvnou stranou štatútu tohto súdu. Táto návšteva podkopáva medzinárodný systém trestného súdnictva," zdôraznilo vtedy vo vyhlásení poľské ministerstvo zahraničných vecí. Realita je taká že signatári majú povinnosť dodržiavať štatút, ale neexistujú nástroje vymožiteľnosti práva.

Prezident i premiér považujú prístup k Netanjahuovi za správny, pričom Tusk povedal, že nešlo o výlučnú iniciatívu hlavy štátu, ale o koordinovaný postup vedúcich predstaviteľov Poľskej republiky. Nedá sa vylúčiť, že ak sa izraelský premiéra naozaj chystá pricestovať, tak sa vo Varšave nechceli dostať do roztržky s Donaldom Trumpom, ktorý sa už o necelé dva týždne nasťahuje do Bieleho domu. „Netanjahu je jedným z najbližších spojencov Trumpa, ktorý 20. januára v USA prevezme moc," upozornil podľa Rzeczipospolitej publicista Jedrzej Bielecki.

Je však otázne, či skutočne išlo o koordinované kroky hlavy štátu a premiéra. Nemenovaný zdroj z blízkosti Dudu totiž pre server Wiadomosci uviedol, že iniciatíva jednoznačne prišla od neho: „Prezident sa domnieva, že Tuskova vláda robí chybu, keď nepozvala izraelského premiéra. Preto je tu list a výzva adresovaná priamo predsedovi vlády. Duda a jeho poradcovia majú rovnaký postoj k Netanjahuovi ako Trump."

Pripomeňme, že budúci prezident USA je dlhodobo považovaný za obrovského podporovateľa židovského štátu. Dokazoval to už počas svojho prvého funkčného obdobia, keď napríklad rozhodol o presťahovaní sídla americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema, ktoré pritom medzinárodné spoločenstvo doteraz oficiálne neuznáva za hlavné mesto Izraela.

Mimochodom, zdá sa, že Varšava vopred neinformovala Haag, ako sa mieni zachovať k Netanjahuovi, keby pricestoval do bývalého nacistického koncentračného tábora. Vyplýva z reakcie Medzinárodného trestného súdu, ktorý zverejnil server Wirtualna Polska: „Súd sa pri presadzovaní svojich rozhodnutí spolieha na štáty. Nie je to len zákonná povinnosť voči súdu podľa Rímskeho štatútu, ale aj zodpovednosť voči ostatným zmluvným štátom. Ak majú štáty obavy týkajúce sa spolupráce so súdom, môžu to s ním včas a efektívne konzultovať. Štáty však nemôžu jednostranne určiť platnosť právnych rozhodnutí súdu."