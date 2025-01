Hitler bol komunista, povedala šéfka AfD v rozhovore s Elonom Muskom

Hitler bol komunista, bývalá kancelárka Angela Merkelová zruinovala Nemecko a kresťanskí demokrati (CDU) sú "zelení socialisti". Aj to sa dozvedeli diváci, ktorí si pozreli rozhovor známeho amerického multimiliardára Elona Muska a spolupredsedníčky Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alice Weidelovej. Musk pred voľbami opäť podporil túto krajne pravicovú stranu a zopakoval, že jedine ona môže zachrániť krajinu.

On-line rozhovor, ktorý trval 76 minút, zahŕňal rôzne témy od politiky, migrácie, vojny na Ukrajine a Blízkom východe až po podnikateľské plány a filozofické úvahy o zmysle života.

Vo štvrtok večer ho naraz sledovalo vyše 200-tisíc ľudí, no aspoň časť z neho si údajne pozrelo asi dva milióny zvedavcov. Na svojej sociálnej sieti X (bývalý Twitter), kde debatu vysielali, má totiž Musk viac ako 210 miliónov sledovateľov.

Rozhovor, ktorý obaja viedli po anglicky, podľa portálu denníka Bild preveroval i špeciálny tím 150 zamestnancov Európskej komisie.

Jeho úlohou bolo zistiť, či Muskova platforma dodržala pravidlá Európskej únie a podvádzaním nezvyšovala údaje o návštevnosti, čím by AfD pred predčasnými voľbami v Nemecku zabezpečila väčšiu pozornosť a publicitu. To by porušilo európske právo o sociálnych médiách.

Musk, zakladateľ a šéf spoločností Tesla a Space X, ktorý je s odhadovaným majetkom v hodnote vyše 420 miliárd dolárov najbohatším človekom na Zemi, ako spolupracovník a podporovateľ budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, neovplyvňuje len politiku v USA, ale aj vo svete, napríklad vo Veľkej Británii, v Nemecku či Taliansku.

Dokázal to i v spomenutom rozhovore, keď vyhlásil, že Weidelovej strana predstavuje „zdravý sedliacky rozum“. „Ľudia chcú zmenu, a preto odporúčam voliť AfD. Iba AfD môže Nemecko zachrániť,“ zdôraznil miliardár.

Spolu s Weidelovou, ktorá je kandidátkou na post kancelárky, kritizovali bývalých aj súčasných nemeckých politikov vrátane Merkelovej, pričom neraz otvorene klamali. Portál magazínu Stern napríklad upozornil na päť falošných tvrdení, ktoré sa týkali jadrovej energie, výšky daní, vzdelávania či obvinení na adresu zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa.

Musk sa už dlhší čas usiluje očistiť AfD od povesti, že ide o pravicových extrémistov, hoci toto podozrenie potvrdili aj nemecké úrady.

Pre noviny Welt am Sonntag nedávno povedal, že označovanie AfD za extrémnu pravicu je nesprávne, ak človek uváži, že Weidelová je lesba a žije s partnerkou zo Srí Lanky. „Pripomína vám to Hitlera?“ spýtal sa.

Témy sa dotkli aj v rozhovore, kde sa politička AfD pokúsila dištancovať od Adolfa Hitlera a jeho nacistickej strany (NSDAP).

„Nacionálni socialisti, ako už napovedá to slovo, boli socialisti. Hitler bol komunista,“ blysla sa svojou (ne)znalosťou histórie. „Nebol konzervatívec, nebol libertarián. Bol to komunistický, socialistický typ,“ dodala s tým, že AfD predstavuje presný opak.

Otázky na telo v rozhovore nezazneli, sporným veciam sa obaja vyhli. Nespomenuli preto ani vyjadrenia Weidelovej spolustraníčky Kathi Muxelovej, ktorá pred štyrmi rokmi kritizovala Muska i firmu Tesla. Spolušéfka AfD radšej mlčala aj v otázke Palestíny, kde sa názory AfD líšia od proizraelského postoja Donalda Trumpa.

Weidelová sa zato pochválila, že AfD je „jedinou ochrankyňou Židov v Nemecku“, pretože vystupuje proti migrácii, zatiaľ čo ostatné strany by vraj otvorili hranice aj pre ľudí, ktorí by mohli zmýšľať antisemitsky a páchať zločiny proti Židom.