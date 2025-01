ONLINE: Biden pripravil Zelenskému páku na Rusov. Uvalil doteraz najväčšie sankcie na ruskú energetiku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 053 dní Ruský korytnačí tank nemal na Ukrajine šancu prežiť Video Ukrajinská 63. mechanizovaná brigáda zničila ruský korytnačí tank. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Čítajte viac 1 052. deň: Ukrajinci odpálili strelu Neptún na ruskú Rostovskú oblasť. Zdevastovali Rusom sklad bezpilotných lietadiel

8:20 Vláda končiaceho amerického prezidenta Joea Bidena v piatok uvalila ďalšie sankcie na ruský energetický sektor, ktorý podľa Washingtonu poskytuje Moskve najväčší zdroj financovania agresie proti Ukrajine. Sankcie sa vzťahujú na veľké ruské ropné spoločnosti, ako aj na takzvanú tieňovú flotilu tankerov prepravujúcich ruskú ropu. Informovalo o tom americké ministerstvo financií. V koordinácii s USA nové sankcie na ruské ropné spoločnosti uvalila tiež Británia. Spoločnosť Gazpromnefť sankcie označila za neoprávnené a nelegálne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich privítal.

Bidenova administratíva uvalila v piatok svoj doteraz najširší balík sankcií zameraných na ruské príjmy z ropy a zemného plynu v snahe poskytnúť Kyjeva a nastupujúcemu tímu Donalda Trumpa páku na dosiahnutie dohoya o mieri na Ukrajine, píše agentúra Reuters..

Biden v poslednom čase stupňuje kroky na podporu Ukrajiny v snahe dostať ju po rokoch obrany proti ruskej agresii do čo najlepšej situácie pri návrate Donalda Trumpa do prezidentskej funkcie. Trumpove plány ohľadom americkej pomoci Ukrajine sú veľmi nejasné, zvolený prezident opakovane dáva najavo výhrady voči jej doterajšej miere. Politik, všeobecne považovaný za veľmi nevyspytateľného, nastúpi do funkcie 20. januára; počas predvolebnej kampane sľuboval, že rusko-ukrajinskú vojnu po svojom návrate do Bieleho domu ukončí počas jediného dňa, teraz hovorí, že bude potrebovať šesť mesiacov.

Bidenova vláda v posledných týždňoch zvýšila tempo dodávok vojenskej pomoci Ukrajine a teraz prišla s novým sankčným balíkom. Postihy zasiahnu firmy Gazpromnefť a Surgutneftěgaz. Zahŕňajú tiež viac ako 180 lodí, z ktorých veľká časť patrí ku tieňovej flotile tankerov, ktoré po svete rozvážajú ruskú ropu a tým pomáhajú Moskve obchádzať doterajšie západné sankcie.

Spoločnosť Gazpromnefť v piatok uloženie amerických a britských sankcií odmietla. „Gazpromnefť považuje rozhodnutie zahrnúť jej aktíva do zoznamu amerických sankcií za neoprávnený a nelegitímny krok,“ uviedla spoločnosť podľa ruských tlačových agentúr.

Naopak ukrajinský prezident Zelenskyj nové sankcie privítal. „Tieto opatrenia predstavujú významný zásah do financovania ruskej vojnovej mašinérie tým, že narúšajú celý jej dodávateľský reťazec,“ napísal Zelenskyj na sieti X.

Fico na výbore NR SR o stretnutí s Putinom (celá debata) Video

Americké sankcie okrem iného znamenajú, že Gazpromnefť má 45 dní na to, aby sa vzdal vlastníctva srbskej ropnej spoločnosti NIS, oznámil v piatok srbský prezident Aleksandar Vučić. Gazpromnefť má v spoločnosti NIS 50-percentný podiel a ďalších 6,15 percenta vlastní samotný Gazprom. „Žiadajú od nás úplný odchod Rusov z NIS, odchod, nie zníženie podielu,“ povedal Vučić. Srbsko má podľa neho čas do 10. marca, aby vypovedalo zmluvu s Rusmi. Vučić tiež oznámil, že o záležitosti bude najskôr telefonicky hovoriť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Taktiež Británia v piatok oznámila, že v koordinácii s USA zavádza sankcie na Gazpromnefť a Surgutneftegaz. „Príjmy z predaja ropy sú životnou mízou pre Putinovu vojnovú ekonomiku,“ uviedol britský minister zahraničia David Lammy.

Nové sankcie zasiahnu tiež desiatky obchodníkov, poskytovateľov služieb či poisťovacích spoločností, ktoré pomáhajú Rusku k príjmom z predaja energetických produktov. Týkajú sa aj faktorov energetického sektora.

Prísnejším sankciám na vývoz ruskej ropy sa doteraz Bidenova administratíva vyhýbala pre obavu z rastu cien, čo by zasiahlo aj západné ekonomiky. Riziko predstavovala tiež skutočnosť, že ruskú ropu nakupujú okrem iného Čína a India.

Washington už skôr zakázal dovoz ruskej ropy do USA, taktiež spoločne s partnermi zaviedol strop 60 dolárov za barel na predaj ruskej ropy. Vlani v novembri potom uvalil sankcie na ruskú spoločnosť Gazprombank, ktorá inkasuje platby za plyn od európskych zákazníkov ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom.