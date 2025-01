Dôležitý úlovok na fronte: Zelenskyj sa pochválil prvými severokórejskými zajatcami. Čo sa Ukrajinci od nich dozvedeli?

Zelenskyj informoval o prvých zajatých na sociálnej sieti Telegram. Ako dôkaz zverejnil dve fotografie. Na prvej snímke je zranený vojak s obviazanými rukami, na druhej fotke iný muž s poraneniami, ktoré utrpel v oblasti tváre. Prezident spresnil, že ukrajinskí vojaci ich zajali v Kurskej oblasti. Dodal, že oboch Severokórejčanov previezli do Kyjeva, kde ich začali vypočúvať.

Zelenskyj ozrejmil, že akí ukrajinskí príslušníci ozbrojených síl sa dostali k cennému úlovku: „Ďakujem našim vojakom taktickej skupiny špeciálnych síl a našim výsadkárom, ktorí zajali dvoch ľudí. Tak ako všetkým zajatcom, aj týmto dvom zo Severnej Kórey poskytujeme nevyhnutnú lekársku pomoc."

Čítajte aj Plyn prichádza už iba cez Maďarsko. Zásobovanie nie je ohrozené, ubezpečuje Saková

Severokórejčania bojujú po boku Rusov už niekoľko týždňov, ale Ukrajincom sa doteraz podarilo zajať len jedného Kimovho vojaka. Nijaký osoh však z neho už na výsluchu nemohli mať, pretože krátko po zajatí podľahol ťažkým zraneniam, ktoré utrpel na fronte. „Bola to neľahká úloha, pretože spravidla Rusi a ostatní vojaci zo Severnej Kórey usmrtia svojich zranených a robia všetko, aby sa nezachovali dôkazy o účasti ešte jedného štátu, čiže Severnej Kórey, do vojny proti Ukrajine," napísal Zelenskyj na Telegrame o dvoch živých zajatcoch.

Prezident podotkol, že by bolo vhodné, keby zástupcovia médií získali prístup k týmto zajatcom. Mohli by sa tak dozvedieť nezávisle z prvej ruky o tom, ako sa Severokórejčania ocitli v Rusku a čo potom robili. O prvých zisteniach už informovala agentúra UNIAN, ktorá sa odvoláva na ukrajinskú civilnú rozviedku. Jej agenti podrobili dvoch zajatých prvému vypočúvaniu. Ani jeden nehovorí rusky alebo anglicky, preto sa s nimi dorozumievajú prostredníctvom tlmočníka. Deje sa to v súčinnosti s juhokórejskou tajnou službou. UNIAN napísala, že jeden zajatý komunikuje ústne a druhý písomne, pretože má zranenú čeľusť tak, že nedokáže rozprávať.

Barbarský útok v Záporoží: Rusi zhodili na mesto letecké bomby Video Trinásť ľudí zomrelo v dôsledku nepriateľského útoku na Záporoží. Rusko je teroristická krajina," napísal šéf správy Záporožskej oblasti Fedorov. "Nie je nič krutejšie ako zhodiť letecké bomby na mesto s vedomím, že budú trpieť bežní civilisti," uviedol Zelenskyj vo svojom príspevku, ku ktorému pripojil aj video zaznamenávajúce následky útoku. / Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

Ukrajinská civilná rozviedka podľa tejto agentúry uviedla, že jeden Severokórejčan mal u seba falošné ruské vojenské doklady vystavené na vymyslené meno. Ďalší nemal nijaké dokumenty osobnej totožnosti. Potvrdilo sa tak, že Rusi dávajú Severokórejčanom falošné doklady, aby v prípade ich zajatia alebo nájdenia mŕtveho tela nebolo možné tvrdiť, že ide o vojakov cudzieho štátu. „Jeden zo zajatcov počas výsluchu povedal, že doklady mu dali v Rusku na jeseň 2024. Bolo to v čase, keď podľa jeho slov časť severokórejských oddielov harmonizovala svoju činnosť s jednotkami okupantov," informovala UNIAN.

Tento zajatec takmer určite ešte nemá ani 20 rokov, pretože sa narodil v roku 2005. Vyšetrovateľom povedal, že keď odchádzal do Ruska, doma mu tvrdili, že odchádza na vojenské cvičenie, čiže veliteila sa mu ani slovom nezmienili o jeho nasadení do rusko-ukrajinskej vojny. Druhý zajatý sa narodil v roku 1999, podľa ukrajinskej civilnej rozviedky viac-menej hovori podobné veci ako prvý Severokórejčan. Toto sú zatiaľ prvé stručné informácie o obidvoch mužoch, nepochybne ďalšie pribudnú, veď Zelenskyj informoval o ich zajatí túto sobotu (11. januára), čiže je to čerstvá správa.

Čítajte aj Zelenskyj odkázal Ficovi, že Ukrajina dopláca oveľa viac ako len na cene plynu. Zdôraznil, že Kyjev chce mier

Čo sa týka doterajších strát Kimovej armády v Rusku, ťažko odhadnúť, aká je skutočnosť. Z Moskvy aj z Pchjongjangu sa samozrejme nikto nič nedozvie, vychádzať sa dá len z údajov, ktoré poskytujú z Kyjeva, no nedajú sa nezávisle overiť. Zelenskyj pred dvomi dňami podľa agentúry Interfax-Ukrajina vyhlásil, že severokórejská armáda doteraz na ruskom území prišla zhruba o 4-tisíc vojakov. Prezident zarátal medzi nich zabitých i zranených, nespresnil však, koľko z nich padlo a koľko bolo vyradených z bojov, keď utrpeli zranenia.