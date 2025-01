ONLINE: Švajčiari sa tiež ponúkajú na mierové rokovania. Putin bude chcieť získať maximum

Putin bude pri rokovaniach o mieri trvať na svojich maximálnych požiadavkách, ktoré majú zastaviť rozširovanie NATO smerom na Ukrajinu aj inde, predpokladá americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) a odvoláva sa na informácie, ktoré publikoval britský denník Financial Times.

Paľba čestnej stráže do vzduchu počas pohrebného obradu ukrajinského vojaka Andrija Kuzmenka na cintoríne v Kyjeve na Ukrajine v piatok 10. januára 2025.

8:45 Švajčiarsko je pripravené usporiadať samit medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom, ak o to požiadajú. „Po samite v Bürgenstocku boli Ukrajina, Rusko a Spojené štáty pravidelne informované o našej dostupnosti podporiť akékoľvek diplomatické úsilie umožňujúce nastolenie mieru,“ povedal podľa belgického denníka Le Soir Nicolas Bideau, šéf komunikácie švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí.

Donald Trump, ktorý sa ujme prezidentského úradu 20. januára, vo štvrtok vyhlásil, že pripravuje stretnutie s Vladimirom Putinom s cieľom „ukončiť“ konflikt na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že ruský prezident je „otvorený kontaktom“ s Donaldom Trumpom bez predbežných podmienok, pričom privítal želanie prezidenta Spojených štátov „riešiť problémy prostredníctvom dialógu“. Volodymyr Zelenskyj nereagoval, uvádza belgický denník.

8:42 Ruský prezident Vladimir Putin trvá na svojich maximalistických predvojnových požiadavkách na izoláciu Ukrajiny a oslabenie NATO a údajne sa snaží tieto požiadavky presadiť pri akýchkoľvek rozhovoroch so západnými lídrami o ukončení vojny na Ukrajine, píše americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Inštitút upozorňuje na článok v britskom denníku Financial Times, ktorý 10. januára s odvolaním sa na bývalého vysokého predstaviteľa Kremľa a ďalší zdroj, ktorý o tejto téme diskutoval s Putinom uviedol, že ruský prezident bude trvať na svojich predvojnových požiadavkách zabrániť Ukrajine vstúpiť do NATO a tlačiť na alianciu, aby sa neangažovala vo východnej Európe. Zmena pravidiel by mala zabezpečiť, aby neexistovali „žiadne hrozby pre Rusko“.

Podľa ISW sa to opiera o Putinove „ultimátum“ z decembra 2021 pre Spojené štáty pred inváziou na Ukrajinu. Putin podľa inštitútu v roku 2021 požadoval, aby sa NATO zaviazalo neprijať Ukrajinu ani iné krajiny za nových členov; Spojené štáty sa zaväzujú dodržiavať zákaz rozširovania NATO; NATO nerozmiestni žiadne vojenské sily do štátov, ktoré sa stali členmi NATO po máji 1997; zakázať akúkoľvek vojenskú činnosť NATO na Ukrajine, vo východnej Európe, na Kaukaze a v Strednej Ázii; zakázať rozmiestnenie rakiet stredného doletu v oblastiach, ktoré by mohli zasiahnuť ruské územie alebo územie štátov NATO; a zakázať Spojeným štátom rozmiestnenie rakiet stredného doletu v Európe alebo jadrových rakiet mimo územia USA.

Putinove požiadavky z decembra 2021 presahujú hranice Ukrajiny a ich cieľom je vrátiť NATO späť. ISW naďalej hodnotí, že žiadne rokovania nepovedú k zmysluplnému alebo udržateľnému mieru, pokiaľ bude Putin trvať na svojich predvojnových požiadavkach na úplnú ukrajinskú kapituláciu a oslabenie NATO.

8:40 Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v noci na nedeľu potvrdila, že Ukrajina zajala dvoch zranených severokórejských vojakov. O ich zadržaní v sobotu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedli agentúra AFP a Jonhap.

„NIS prostredníctvom spolupráce v reálnom čase s ukrajinskou spravodajskou službou (SBU) identifikovala situáciu na bojisku a potvrdila, že ukrajinská armáda zajala 9. januára dvoch severokórejských vojakov na Kurskom fronte v Rusku,“ uviedla NIS.

Kyjev v sobotu nepredložil priame dôkazy o tom, že zajatí muži sú Severokórejčania. Vyjadrenie juhokórejskej tajnej služby podľa AFP ukrajinským tvrdeniam pridáva na vážnosti.

NIS tiež potvrdila vyjadrenie Kyjeva, že jeden zo zajatcov si myslel, že do Ruska ho poslali na výcvik. „Až po príchode do Ruska si uvedomil, že bol nasadený (do vojny),“ uviedla NIS.

SBU v sobotu uviedla, že jeden z vojakov mal ruský vojenský preukaz na meno inej osoby registrovanej v Rusku. Vojak uviedol, že doklad dostal na jeseň minulého roka počas týždenného výcviku spolu s ruskými silami.

Ukrajinská tajná služba zverejnila videozáznam dvoch zajatých mužov, obaja mali obväzy na poranených miestach. „Bezprostredne po zajatí bola cudzincom poskytnutá všetka potrebná lekárska starostlivosť,“ uviedla SBU. „Sú držaní v primeraných podmienkach, ktoré spĺňajú požiadavky medzinárodného práva,“ dodala.

Podľa juhokórejských odhadov vyslala Severná Kórea približne 11.000 vojakov na podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Nasadený sú najmä na fronte v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť od augusta minulého roka kontroluje Ukrajina.