Neovládateľný tanker odtiahli k prístavu na nemeckom ostrove

Tanker preváža 99 000 ton ropy a dva remorkéry ho ukotvili vo vzdialenosti asi päť kilometrov od pobrežia. Potvrdil to hovorca nemeckého Ústredného veliteľstva pre námorné núdzové situácie (CCME). Z lode neuniká ropa a nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie, dodala CCME.

Tankeru v piatok na východe Baltského mora zlyhal motor a vietor a morské prúdy ho začali voľne unášať. Loď ekologická organizácia Greenpeace zaradila do „tieňovej flotily“ Ruska, ktorou sa pokúša obísť medzinárodné sankcie na vývoz ropy. Lode sú často v zlom technickom stave. Na medzinárodných sankčných zoznamoch zatiaľ nie je, ale považuje sa podľa DPA za potenciálneho kandidáta.

Eventin meria 274 metrov so šírkou 48 metrov. Na vodu bol spustený v roku 2006 a pod panamskou vlajkou sa plavil z ruského prístavu Usť-Luga do egyptského Port Saidu. Vyplýva to z údajov platformy na sledovanie lodí Vesselfinder.

Nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbock v piatok obvinila Rusko z ohrozovania Európy „bezohľadným nasadením flotily hrdzavých tankerov“, aby sa vyhla sankciám. Moskva sa zatiaľ k incidentu nevyjadrila.

Lodná doprava v Baltskom mori patrí medzi najhustejšie v celosvetovom meradle. Podľa Leibnizovho inštitútu pre výskum Baltského mora v ňom denne premáva 2 000 lodí.